[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111dbf8-ff64-40f6-a318-57767ad7fac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:53","title":"Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre jutottak.","shortLead":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre...","id":"20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40919ccf-3e58-4678-b5cb-27209c6a3970","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:03","title":"Víz van a légkörben és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","shortLead":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","id":"20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691470a6-6e65-4208-8870-0e1d35ea28b7","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:05","title":"Látta már, milyen hosszú lábai vannak egy kis bölényborjúnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","id":"20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9367e7b-454c-4d88-b32c-73a259880b2f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:17","title":"Ön beöltözne az igazolványképén, ha tehetné? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most a Fidesz, egy közúti híd látványtervével kampányol, amelynek megépítésére szerintük a garanciát a kormánypárt polgármesterjelöltje jelenti, aki szerint viszont még egyeztetés folyik a programjáról.","shortLead":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most...","id":"20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7723bc66-d548-41a0-91ea-cd9b3c0964e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:15","title":"Olyan hidat ígér a Fidesz Szegeden, amelyről még a polgármesterjelöltjük sem tudja, hogy milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában, személyes adattal való visszaélés miatt. Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt hallgatta meg tanúként a rendőrség. Pikó András a helyszínen ártatlanságukat hangoztatta, Karácsony Gergely péntekre tüntetést szervez.","shortLead":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában...","id":"20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cce82e-4171-4ac7-9a3d-79c08a06b468","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:47","title":"Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András kampányközpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]