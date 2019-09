Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","shortLead":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","id":"20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c73f-062e-4a78-b7cb-318a1433ce25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:13","title":"Vancouverben nem engedélyezik azokat az építkezéseket, amelyek miatt elszállhatnának a lakbérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét.","shortLead":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új...","id":"20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a9047-bb15-44cc-99eb-9a6bf880e304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","timestamp":"2019. szeptember. 14. 06:41","title":"Feltámadt a jó öreg Simson, még pedig menő villanymotorként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","shortLead":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","id":"20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e82161-bcfd-4bc4-a07b-8257b02ffca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:16","title":"Lopott Porsche akadt fenn a határellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","shortLead":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","id":"20190913_Marton_Laszlo_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0bb15-3ffa-406f-8826-6552a018af64","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Marton_Laszlo_bucsu","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:07","title":"Oberfrank Pál búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","shortLead":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","id":"20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747599d6-4f67-4199-a985-410e32b27a29","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:53","title":"Száz óriásplakáthelyet sikerült megcsípnie az ellenzéknek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Tao nélkül indult meg a színházi évad, az új helyzetben van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott.","shortLead":"Tao nélkül indult meg a színházi évad, az új helyzetben van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott.","id":"20190913_A_politika_jatekszereve_valt_a_szinhaztamogatasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55699e0e-2a5b-4cf5-80a6-f60bbccd986b","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_A_politika_jatekszereve_valt_a_szinhaztamogatasi_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:47","title":"A politika játékszerévé vált a színháztámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is maradt a telefonnal kapcsolatban.","shortLead":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is...","id":"20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308a23f-7e06-42a2-8a61-f2b8379f99df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:03","title":"99%-ra vehetjük, hogy ilyen lesz a csütörtökön érkező Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]