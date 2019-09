Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks, a Trónok harca és a Mad Men is, de mi azért még így is fájóan hiányolunk néhány remek és meghatározó szériát.","shortLead":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks...","id":"20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb0ba33-d600-4194-9c06-dd671af89ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:34","title":"Itt egy lista a 21. század 100 legjobb sorozatáról – rajta van a kedvence?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f9699a-ba9e-4a79-bdca-91b2fd51a318","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háborog a Rudas fürdő férfi törzsvendégeinek egy része, mert péntekenként mostantól csak 12:45-ig tart a kötényes – praktikusan meztelen – férfinap a törökfürdőben. Utána már kötelező a fürdőruha és a koedukált rendszer.","shortLead":"Háborog a Rudas fürdő férfi törzsvendégeinek egy része, mert péntekenként mostantól csak 12:45-ig tart a kötényes –...","id":"20190915_A_nyilt_szini_szex_es_a_turistak_miatt_szunt_meg_a_pentek_delutani_meztelen_ferfifurdozes_a_Rudasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f9699a-ba9e-4a79-bdca-91b2fd51a318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fafd00-8c4e-4d58-b1e2-1cdd52fffa29","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_nyilt_szini_szex_es_a_turistak_miatt_szunt_meg_a_pentek_delutani_meztelen_ferfifurdozes_a_Rudasban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:29","title":"A nyílt színi szex és a turisták miatt szűnt meg a péntek délutáni meztelen férfifürdőzés a Rudasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","shortLead":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","id":"20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d368fc88-e990-4801-83f4-652b277c801e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:42","title":"Tarlós a fogyatékkal élőkről: Félremagyarázás forog fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar biztosjelöltnek adja a bővítési feladatkört. Trócsányi László viszont még másfél hónapig kénytelen lesz eltűrni, hogy a nyugati sajtó rajta veri el a port. A happy end pedig kérdéses.","shortLead":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar...","id":"20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e69ddd-d46f-4cb8-ae82-0dfa973b5942","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:40","title":"Orbán röhögve dőlhet hátra, míg Trócsányi legrosszabb napjai elé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]