Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","shortLead":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","id":"20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f8dd7a-6904-4ce2-87b5-8b6b463ac5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:07","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","shortLead":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","id":"20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06f948e-8b7d-4388-a7c8-7e8b87518536","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:38","title":"Az új olasz kormány már engedi, hogy kikössenek a menekülteket szállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki, megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki, megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi Pincészet mutatkozott be új arculattal – Bukta Imre közreműködésével.



","shortLead":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi...","id":"20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91a07a7-91bd-4bc6-a41e-a4b129cfe49b","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:35","title":"Jó bornak is kell a jó címke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai hiányzásának.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai...","id":"20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03069d7-7e9a-4c52-872a-08d74fb89f6f","keywords":null,"link":"/elet/20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:33","title":"„A világ legszerencsésebb fickója vagyok” – így örült az angol tanár annak, hogy diákjai óra helyett tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]