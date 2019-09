Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6284f72-6953-41d0-8120-5be052072110","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DNS-alapú származásellenőrzést segítik.","shortLead":"A DNS-alapú származásellenőrzést segítik.","id":"20190914_65_millio_forintot_szan_a_Nebih_arra_hogy_kideruljon_melyik_kutya_magyar_valoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6284f72-6953-41d0-8120-5be052072110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758c1f70-8202-420f-94f0-711833b33e02","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_65_millio_forintot_szan_a_Nebih_arra_hogy_kideruljon_melyik_kutya_magyar_valoban","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:58","title":"65 millió forintot szán a Nébih arra, hogy kiderüljön, melyik kutya magyar valóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af99c7-a3b9-44dd-8807-20f544313383","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:35","title":"Zseniális videón a tűzijáték legszebb pillanatai és Budapest szépsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről közölt műholdképeket.","shortLead":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről...","id":"20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b7faf2-0f72-479f-9913-18426aa02088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:33","title":"Műholdképeken látszik, mekkora kárt okozott a világ legnagyobb olajfinomítóját ért dróntámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","shortLead":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","id":"20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06f948e-8b7d-4388-a7c8-7e8b87518536","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:38","title":"Az új olasz kormány már engedi, hogy kikössenek a menekülteket szállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett kriptovalutájáról, a libráról.","shortLead":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett...","id":"20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6738d5-4bc7-4166-ad1d-1fdb4a42a4e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:38","title":"„Kihallgatáson” a Facebook a libra kriptovaluta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","shortLead":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","id":"20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c73f-062e-4a78-b7cb-318a1433ce25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:13","title":"Vancouverben nem engedélyezik azokat az építkezéseket, amelyek miatt elszállhatnának a lakbérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]