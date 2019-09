Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában. Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket Egy tanulmány megnézte mi a helyzet Európában és itthon. Kiderült, a kormányok sehol nem szeretik propagálni az egyszülős családmodellt, de mindenhol – hol jobban, hol rosszabbul – igyekeznek segíteni őket. Nálunk a jogszabályi háttér már elég ígéretes, csak kérdés a megvalósulása. Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása. A gyerekek ötödének életét nehezíti, hogy egyszülős családban él
A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett. Kassai Viktor megsérült, a magyar-szlovák játékvezetője ugrik be helyette
Az időzítés tökéletes: épp hogy csak bejelentette az Apple az idei iPhone-okat, a Samsung máris megmutatja, mi az, amit nem tudnak. Finoman ugyan, de már az iPhone 11-et fricskázza egy videóban a Samsung
Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, a Köztársasági Elnöki Hivatal szerint viszont a hatályos szabályozás alapján a kitüntetést nem lehet visszavonni. Megtarthatja érdemkeresztjét a bicskei gyermekotthon jogerősen elítélt egykori igazgatója Patthelyzetet eredményezett az öt hónap után megismételt választás kedden Izraelben: a legerősebb politikai erő Beni Ganz centrista Kék-fehér pártja lett, míg a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette jobboldali Likud egy-két mandátummal kevesebbet kapott, és jobboldali-vallásos tömbjével együtt sem sikerült többséget szereznie - jelentették az exit poll-felmérések első, még hozzávetőleges eredményei alapján az izraeli tévécsatornák. Izraeli választások: Netanjahunak nem sikerült többséget szereznie A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról. A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna
Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is. Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből