Egy ismerősöm hívta fel a figyelmem Gyurcsány Ferenc friss Facebook-posztjára. Korunk ellenzéki pártvezére ebben a közelmúltban elhunyt Konrád Györgyöt, Heller Ágnest és ifj. Rajk Lászlót a rendszerváltást előkészítő nyolcvanas évek hatalmas hőseinek nevezi, hozzátéve, hogy ő maga hozzájuk képest ifjúkorában csak "a szocializmus megreformálásában hívő lázadozó egyetemista" volt, aki akkortájt "szinte semmit sem tudott a demokratikus ellenzék létezéséről". „Árnyék a hősök árnyékában.”

Őszintén örülök a demokratikus ellenzékiek hősiességét elismerő szavaknak. Viszont nagyon ciki nem csak nekem, de volt pécsi békemozgalmár-társaimnak is újra, meg újra leírni: nem igaz, hogy Gy. Fletó akkor szinte semmit nem tudott a demokratikus ellenzékről, s hogy csak a szocializmus megreformálásában hívó egyszerű "lázadozó egyetemista" volt. Ő a tanárképző kar KISZ-titkára volt, aki saját kezűleg szedte le a nyolcvanas évek elején a hidegháború újjáéledése és az atomfegyverek újabb generációja ellen tiltakozó független Dialógus Békemozgalom plakátjait az egyetem és a kari kollégium faliújságjairól, majd az átlag negyvenöt kilós, de politikai bátorságból, és hitelességből Gyurcsányhoz képest nehézsúlyú kollégista diáklányoktól sírós hangon kérte számon, hogy miért rakják ki a plakátokat, amikor tudják, hogy azt neki mint KISZ-titkárnak le kell szednie, de nyilván szándékosan akarják őt nevetségessé tenni…

Gyurcsány Ferenc mint KISZ-titkár is megkapta a tájékoztatást az egyetem párttitkárától, hogy kik azok az írók és más értelmiségiek - Konrád György is a listán volt - akiket nem szabad egyetemi rendezvényre meghívni, illetve a meghívásukat meg kell akadályozni. A párttitkár kiselőadást is tartott arról, hogy mifélék is az egyetemistákat félrevezetni szándékozó ellenzékiek, hogy ők "valójában a nyugati hatalmak ügynökei". (Kb. úgy, ahogy a mostani ellenzékiek és civil engedetlenek "Soros György ügynökei" Orbán Viktor szerint.)

Gyurcsány úgy állt a de facto betiltott május 1-i pécsi Dialógus-felvonulásra érkező egyetemista felvonulók elé, mint a KISZ békeharcosa és hivatásos felvonulója, hogy közben mögötte a rendőrök szedték le a Dialógus jelvényt azokról az egyetemistákról, akik nem értesültek arról, hogy a hatósági fenyegetésnek engedve a balhét nem akaró szervezők lefújták a független békemenetet.

A békemozgalomban részt vett végzős tanárképzősök KISZ jellemzésébe pedig valami olyasmi került, hogy az illető "marxista világnézete nem kiforrott", ami most röhejesnek tűnik, de az így „megbélyegzettek” ezután jó ideig legfeljebb a saját szülőfalujukban kaphattak tanári állást, mert máshol nem merték fölvenni őket.

A hősök árnyékában árnyékként lázadozó kari KISZ titkár sorsa másképp alakult: a diploma megszerzése után "hivatásos politikusi" állást kapott a városi KISZ-bizottságon.

A szerző tanár, a Dialógus-csoport egykori tagja