[{"available":true,"c_guid":"ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","shortLead":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","id":"20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f07e07-5c9a-497b-ba72-5e25f47458ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Benkő nem tud róla, hogy le akarnák váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek egy remek játékot.","shortLead":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek...","id":"20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe42e4b4-67bd-4b0a-87f6-f436d7309047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:33","title":"Ingyen tölthető a Grand Theft Auto: San Andreas, az egyik legjobb GTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","shortLead":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","id":"20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0de58-de45-401b-884c-acb9a642b83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:26","title":"Elárverezi az állam Csányi magánkórházának épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","shortLead":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","id":"20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93350481-6df4-48f9-8cd9-fbb51e55ecf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:35","title":"Figyelmeztet a CÖF: Álcivil szervezetek támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffc7ee4-15ea-4139-a8cb-d6601a962014","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hull City menedzsere szerint négy-öt hét kell ahhoz, hogy a magyar támadó felvegye a ritmust.","shortLead":"A Hull City menedzsere szerint négy-öt hét kell ahhoz, hogy a magyar támadó felvegye a ritmust.","id":"20190916_balogh_norbert_hull_city_palermo_atigazolas_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ffc7ee4-15ea-4139-a8cb-d6601a962014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5546ee8-9000-44d9-9da0-82f1418c40bd","keywords":null,"link":"/sport/20190916_balogh_norbert_hull_city_palermo_atigazolas_foci","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:06","title":"Az angol másodosztályban landolt Balogh Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","shortLead":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","id":"20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abbab1f-1a79-4148-bf71-35511f36e896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:10","title":"Felborult a tűzoltóautó a diákoknak tartott bemutatón Vácon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","shortLead":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","id":"20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18f3ba1-4872-4913-875d-b5e3cbfd5d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:15","title":"Újabb utánfutószörnyet kapcsoltak le a rendőrök az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]