[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott a kihalásukban is. ","shortLead":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott...","id":"20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63245eec-6a9d-4c5a-b4db-69a5ba490501","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:21","title":"A neandervölgyi ember füle állandóan be volt gyulladva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki gondolta volna pár éve, hogy egy elektromos autóból veszik majd a legtöbbet?","shortLead":"Ki gondolta volna pár éve, hogy egy elektromos autóból veszik majd a legtöbbet?","id":"20190918_Hollandiaban_a_Tesla_Model_3_a_legnagyobb_peldanyszamban_eladott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af088f8a-06dd-4e64-80bd-ca0fa6a6a3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Hollandiaban_a_Tesla_Model_3_a_legnagyobb_peldanyszamban_eladott_auto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:26","title":"Nem egy VW, nem egy Ford, a hollandoknál már a Tesla Model 3 vezeti a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e944b85-d2d4-4fb6-aed0-6120945ad571","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, jogszerű volt-e az Európai Bizottság döntése, amellyel nem kevesebb mint 13 milliárd eurós büntetést szabott ki a techóriásra. A Google mindenesetre - igaz, némileg eltérő ügyben - egyelőre nyerésre áll egy európai bírósági ügyben.","shortLead":"Az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, jogszerű volt-e az Európai Bizottság döntése, amellyel nem kevesebb mint 13...","id":"20190919_apple_adoelkerules_adoparadicsom_vestager","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e944b85-d2d4-4fb6-aed0-6120945ad571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bac4f6-2e0d-403d-a1a0-2859c7ffae39","keywords":null,"link":"/kkv/20190919_apple_adoelkerules_adoparadicsom_vestager","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"A világ legnagyobb adóbotránya: Apple kontra EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64271f-9a28-4fca-9bf0-499e92eb25e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég viszont azt közölte, nemsokára a Honvédség is megvizsgálja majd a területet. ","shortLead":"A cég viszont azt közölte, nemsokára a Honvédség is megvizsgálja majd a területet. ","id":"20190919_Nem_hiszik_a_beruhazas_ellen_tiltakozok_hogy_bombat_talaltak_a_Ferto_toban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d64271f-9a28-4fca-9bf0-499e92eb25e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee804893-d16b-4810-a040-ac94aecc3cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nem_hiszik_a_beruhazas_ellen_tiltakozok_hogy_bombat_talaltak_a_Ferto_toban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:14","title":"Nem hiszik a beruházás ellen tiltakozók, hogy bombát találtak a Fertő tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta az amerikai elnök hivatalba lépett.","shortLead":"Robert O'Brient nevezte ki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának, ő eddig a negyedik ezen a poszton mióta...","id":"20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36d130-7a7f-4fbe-b652-730cb247d795","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:09","title":"Trump kinevezte az új nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná Izrael. Ez végképp aláásná a palesztin állam létrehozásának esélyét. A friss hírek szerint viszont ez a kampányigért sem ért többséget Netanjahunak a választáson, igaz az ötletet ezután akár egy másik miniszterelnök is könnyebben megvalósíthatja.","shortLead":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná...","id":"20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa20924f-5c65-4c48-881d-5c1bd43e3f86","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:45","title":"Miért nem volt elég a tabudöntés Netanjahunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]