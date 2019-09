Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam 25%-os tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban.","shortLead":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam...","id":"20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832c62b-ab1f-4c3d-baba-a64f5fe62069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:33","title":"Napokon belül eladhatják a Telenor egy részét, nevet is vált a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Simonka 8,5 évet kaphat, Trump perel, a Fradi örül. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","id":"20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f335c-6a18-4b3d-8ee3-aed43b9ba1b3","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:00","title":"Radar 360: Semjén szerint szárnyalunk, Olgáék tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. Aztán közgazdászok és pszichológusok elkezdtek összedolgozni, és arra is rájöttek, mi lehet a megoldás.","shortLead":"Már hetven éve leírták, miért pusztítjuk a Földet, miért mentek bele országok fegyverkezési versenybe, és miért hoznak...","id":"20190920_nash_egyensuly_jatekelmelet_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e12b535-6b7d-4449-8dcc-dc6c29e167a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435099f6-91fa-49ff-ac7a-70355949173c","keywords":null,"link":"/360/20190920_nash_egyensuly_jatekelmelet_","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:00","title":"Egy képlet, amely megmutatja, miért viselkednek annyira rettenetesen bután az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi tét az, hogy kirobbanthat-e háborút vagy elindíthat-e drasztikus olajáremelkedést és ezzel egy komoly gazdasági átrendeződést a lezajlott súlyos incidens.","shortLead":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? ","id":"20190919_Pompeo_bekes_megoldast_akar_a_szaudiirani_konfliktusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44180f7c-6384-4996-96d4-56b41bb1f79c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Pompeo_bekes_megoldast_akar_a_szaudiirani_konfliktusra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:19","title":"Pompeo békés megoldást akar a szaúdi-iráni konfliktusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]