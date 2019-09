Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"Heisler András","category":"kultura","description":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","shortLead":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","id":"20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e7429-3408-4ed5-8f07-efe4162b197e","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:10","title":"Heisler András: Nyugi, beszélgessünk, mielőtt szobrot állítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről sztoriztak a HVG-nek színészek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán hivatalánál követeltek főpolgármesteri vitát, háztetőkön mászkáló nagymacskát filmeztek és dokumentumfilmjükről...","id":"20190920_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34228ce7-577b-4b23-addd-469137d9c944","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:30","title":"Radar 360: az MSZP akciózott, és beteget rugdosott egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam 25%-os tulajdonrészt szerez a Telenor Magyarországban.","shortLead":"A HWSW információi szerint akár napokon, de legkésőbb heteken belül hivatalosan is bejelenthetik, hogy a magyar állam...","id":"20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832c62b-ab1f-4c3d-baba-a64f5fe62069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_telenor_eladasa_allami_mobilszolgaltato_antenna_hungaria","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:33","title":"Napokon belül eladhatják a Telenor egy részét, nevet is vált a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig, amennyiben a globális szén-dioxid-kibocsátás üteme nem változik – derült ki két neves franciaországi kutatóközpont egymástól független klímamodelljeiből.","shortLead":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig...","id":"20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ca2a7-3602-4483-94d2-afe31b921167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:03","title":"Van egy kis gond: gyorsabban melegszik a Föld, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","shortLead":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","id":"20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b15031-9164-4084-be68-1ae7a3673936","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:43","title":"Tarlós István bevetette a tökéletes kampánybombát: Scarlett Johanssont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","shortLead":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","id":"20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf8a8af-cd69-49c2-9aab-50117a2a88df","keywords":null,"link":"/sport/20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:33","title":"Magyarország a férfi után a női kézilabda Eb-t is megrendezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3924bbe-155a-4c6f-b2bb-c8bf1c6d0d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült, és még a hatmilliós autót is lefoglalták a rendőrök. ","shortLead":"Nem sikerült, és még a hatmilliós autót is lefoglalták a rendőrök. ","id":"20190921_Korozott_Audival_kicserelt_rendszammal_es_hamis_forgalmival_akart_atjutni_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3924bbe-155a-4c6f-b2bb-c8bf1c6d0d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bc4644-571e-4aec-8084-e950eba52c02","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Korozott_Audival_kicserelt_rendszammal_es_hamis_forgalmival_akart_atjutni_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:42","title":"Körözött Audival, kicserélt rendszámmal és hamis forgalmival akart átjutni Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","shortLead":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","id":"20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e21b60b-fe20-4787-8df4-735593f238b2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:21","title":"Butázós nyilatkozata miatt beidézte az MLSZ a budaörsi fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]