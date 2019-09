A Klímahéten világszerte és itthon is egy sor demonstráció hívta fel a figyelmet a környezet védelmére: a hazai Extinction Rebellion például a fast fashion bojkottját hirdette és egy látványos, alternatív divatbemutatóval igyekezett megmutatni az iparág nem olyan csillogó oldalát.

Környezetszennyező és kizsákmányoló

Közel kétszázan nézték első sorból ezt az alternatív divatbemutatót, ami vasárnap délután, a hétvégi Váci utca forgatagának kellős közepén, pont a többszintes H&M és a Zara palotáinak közvetlen szomszédságában rendeztek meg – azzal a céllal, hogy a divatipar környezetszennyező és kizsákmányoló mivoltára hívják fel a figyelmet. A rendhagyó kifutón a fekete és a magenta árnyalatok domináltak. A színhasználat természetesen üzenetértékű: a fekete a gyászt szimbolizálja, a pink pedig a figyelemfelkeltésé - ez a nemzetközi Extenction Rebellion (XR) mozgalom egyik fő színe is.

© Fazekas István

Az Extinction Rebellion (magyarul „lázadás a kihalás ellen”) neve könnyen ismerős lehet bárkinek: egy éves sincs még a szervezet, de már 50 országban vannak jelen. A héten megrendezett London Fashion Weeken (LFW) tartott megmozdulásaik pedig uralták a divatsajtó szalagcímeit.

Korábban az XR a „nem vásárlásra” szólította fel az embereket, idén ősszel viszont drasztikusabb lépésre szánták el magukat. Miután az LFW szervezéséért felelős British Fashion Council-nak benyújtott petíció nem érte el a célját (az XR a divathét megszüntetését szerette volna elérni, és e helyett az iparág szereplőitől működőképes megoldási javaslatokat várt volna az ökológiai lábnyomuk csökkentésére), a belül csillogó divatbemutatókat kívül művért is bevető tüntetések övezték és egy jelképes temetést is tartottak – a divatipar jelenlegi helyzetének.

A február óta Magyarországon is működő, 30 aktív valamint körülbelül 70 „alkalmanként besegítő” tagot számláló XR a pénteki Fridays for Future-rel közösen, a Széll Kálmán téren szervezett Klímahétnyitó Behalás után tartotta első (de nem utolsó) megmozdulását, ami a divatipart vette célkeresztbe.

"A divatiparnak kell változnia"

A Bojkott Fast Fashion művért sem nélkülöző kifutóján az aktivista-modellek a vásárlásra utaló papírtáskákon viselték a divatipar „árnyoldalát” és saját, korábban kiszelektált, adományboltokba kerülő ruháikban jelentek meg. „Abban hiszünk, hogy bár nagyon fontos, hogy az emberek változtassanak a vásárlási szokásaikon, nincs idő arra, hogy ennek az eredménye világszinten látszódjon. A divatiparnak kell változnia, minden más szennyező iparág mellett” – meséli Nyírő Fanni, az XR egyik aktivistája és az esemény egyik szervezője.

Nyírő Fanni © Fazekas István

A mozgalom alapvetően békés tüntetésekkel és az utcai aktivizmus eszközeivel igyekszik felhívni a figyelmet az ökológiai helyzet súlyosságára, aminek az elharapódzásából a globális divatipar, és főleg a fast fashion szegmens is kivette a részét, mert - állítják az aktivisták - amellett, hogy az egyik legszennyezőbb iparág, a második legnagyobb vízfogyasztó is. Az előállított ruhadarabok nagy része szeméthegyeken köt ki, pedig elkészítésükön a fejlődő országokban nem ritkán életveszélyes munkakörülmények között dolgoznak nők és akár gyerekek.

"Számomra az hozta meg a fordulópontot, amikor megtudtam, hogy egyes divatcégek (például leértékelés helyett) csak azért elégetik az el nem adott ruhákat, hogy ne sérüljön az imidzsük, mert közben kell a hely az üzletekben a következő kollekciónak” – meséli Nyírő Fanni. A tájékozódást és tájékoztatást épp ezért nagyon fontosnak tartják: „sokat kell beszélgetni az emberekkel és meg kell érteni mindenki álláspontját. Fontos a személyes kapcsolódás” – mondják. Bár az utcai aktivizmusnak például Londonnal ellentétben Budapesten nincs akkora hagyománya, a többség pozitívan fogadja a megmozdulásaikat: „egy ilyen alkalmával kikerülnek az emberek a komfortzónájukból, és már sikeresnek élünk meg egy eseményt, ha valaki csak odajön és kérdez, valamint látjuk rajta, hogy érdeklődik, megérti a dolgokat és hazavisz magával valamit” – mondja.

Inspiráció egy tizenévestől

Az XR hazai aktivistái is döntő többségben a fiatalabb generáció tagjai: Nyírő Fanni számára is Greta Thunberg hozta meg a fordulópontot abban, hogy aktivistaként társadalmi szerepet vállaljon. „Emlékszem, amikor először hallottam róla, elszégyelltem magam, mert 4 évvel fiatalabb nálam és mennyit tett! De nagy hatással volt rám Jem Bendell professzor Mélyadaptáció című tanulmánya is, amiben összegzi az aktuális, klímaváltozással kapcsolatos adatokat, viszont arra is rávilágít, hogy miért nem beszélnek erről sokan, és hogy miért is alakult ki egyfajta tagadás. Nekem pont ez adta meg a reményt: hogy tudjuk, mivel állunk szemben” – mondja Nyírő Fanni.

© Fazekas István

Eközben világszerte a divatipar képviselői között is elindult egy megmozdulás az iparág fenntarthatóbbá tétele érdekében. Ennek egyik legutóbbi lépése az augusztus végi G7 csúcstalálkozón aláírt paktum, amelyhez 150 divatmárka csatlakozott, a márkák ígéretei, kezdeményezései is törekvései azonban igencsak megosztóak.

„Nem tartom fenntarthatónak azt, ha egy márka nála levásárolható kupont ad, ha visszaviszel hozzá használt ruhákat, vagy ha ígéretet tesznek arra, hogy fenntarthatóak lesznek néhány év múlva, miközben ugyanúgy rossz minőségű ruhákat kínálnak" - mondja az aktivista, hozzátéve, ők is támogatják az Oxfam kezdeményezését, a használt ruha szeptembert, amelynek az a célja, hogy szeptemberben ne vegyünk új ruhát, hanem e helyett másodkézből szerezzünk be ruhadarabokat. Szerintük az volna a jó, ha jobb minőségű, hosszú időn át hordható ruhákat vásárolnánk, így kevesebbet kellene venni. Hamarosan Budapesten is kezdetét veszi a divathét – az XR legalábbis már készül rá.