Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","shortLead":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","id":"20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a30f052-769d-4ec6-a1e3-6e854d1eaaeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Pogány Judit életműdíjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Lewis_Hamilton_elobb_osszetort_egy_iPhonet_aztan_tett_valami_kedveset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd38aa56-7796-4d0c-bd68-165f438dd2e6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Lewis_Hamilton_elobb_osszetort_egy_iPhonet_aztan_tett_valami_kedveset","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:58","title":"Lewis Hamilton előbb összetört egy iPhone-t, aztán tett valami kedveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy amerikai férfi okosórája értesítette a mentőket, miután a férfi elesett kerékpározás közben.","shortLead":"Egy amerikai férfi okosórája értesítette a mentőket, miután a férfi elesett kerékpározás közben.","id":"20190922_Okosoraja_segitsegevel_mentettek_ki_egy_elesett_biciklist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872ab30-8424-421c-8b2f-6ceb5db8583d","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Okosoraja_segitsegevel_mentettek_ki_egy_elesett_biciklist","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:58","title":"Okosórája segítségével mentettek ki egy elesett biciklist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett, a harmadik Verstappen.","shortLead":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett...","id":"20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6901e477-daa6-4bd2-9779-1438693b77bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:13","title":"Vettel nyerte a Forma-1 szingapúri futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen. A másik annyira belelendül, hogy egyáltalán nem akar hulladékot hagyni maga után. Az előbbiről tudjuk, működik. Utóbbi…- no, erre volt kíváncsi videós stábunk is.","shortLead":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot...","id":"20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e7aaf-f792-440a-8915-6664a8de0823","keywords":null,"link":"/360/20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:30","title":"Aki kikukázta a kukát - élet-e a hulladékmentes élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne csatolni. ","shortLead":"Nem ritka ilyet látni autósoknál, csak, hogy ne csipogjon a figyelmeztető hang, ami pont azért csipog, hogy be kéne...","id":"20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f58658c-cf2b-4f6b-8c3b-3fab34cd72c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915a2a4b-d467-40ef-81a1-989975482736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190922_Csak_egy_ovcsonk_volt_becsatolva_a_biztonsagi_ov_helyett_ki_is_repult_az_utas_Kislangnal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:51","title":"Csak egy övcsonk volt becsatolva a biztonsági öv helyett, ki is repült az utas Kislángnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","shortLead":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","id":"20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a86ac-c395-41f5-a3ef-6b562be8fa89","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:51","title":"Boris Johnson szerint is Teherán indította a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a dolgozatírás egyes, ugrik a sajtóigazolvány.","shortLead":"Ha a dolgozatírás egyes, ugrik a sajtóigazolvány.","id":"20190922_Levizsgaztatjak_a_kinai_allami_media_10_ezer_dolgozojat_a_partelnok_ideologiajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9809caf-bc8d-41fe-8968-253c1d03f27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Levizsgaztatjak_a_kinai_allami_media_10_ezer_dolgozojat_a_partelnok_ideologiajabol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:48","title":"Levizsgáztatják a kínai állami média 10 ezer dolgozóját a pártelnök ideológiájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]