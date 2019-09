Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","shortLead":"A rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.","id":"20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a182b28-de5c-4567-b78b-8a974ff37e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_emberoles_szekesfehervar_ferfi_anyos_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:31","title":"Végzett anyósával egy székesfehérvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","shortLead":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","id":"20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa29c40-0164-43a1-b275-30f3f5b8a990","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:34","title":"13 éves gyerekét küldte áramot lopni egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","shortLead":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","id":"20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4203c9e7-3e04-4d92-86f6-302c7341ca0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:37","title":"A Fidesz-szavazók szerint nem is büntetné Budapestet a kormány, ha ellenzéki polgármestert választana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5ed06-be74-4b11-96c2-a33a15969d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Szerdatol_dragul_a_tankolas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:09","title":"Szerdától megint drágább lesz a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

\r

","shortLead":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő...","id":"20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92874d-02bd-45d3-acb5-b511a943a5f2","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:05","title":"Bíróság mondta ki: a másnaposság betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő tervezet alapján megírtuk, milyen terv merült fel az állami bérlakásokkal kapcsolatban. Szerintük ez csak álhír, és a kormány ilyen döntést nem hozott. Tényleg nem, pont azt írtuk meg, hogy a javaslat még titkos, javában dolgoznak rajta – amit így idő előtt nyilvánosságra hoztunk.","shortLead":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő...","id":"20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709ac145-7ae4-4046-adbe-ef5d14bbb284","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:54","title":"Közzétettük a bérlakások visszavételének tervét, nekünk rontott Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]