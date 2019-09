Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat – értékelte a konferenciát Áder János. ","shortLead":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte...","id":"20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95821854-4a31-4420-a828-e5fb2194ed80","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:27","title":"Áder elmondta, mit gondol a New York-i klímacsúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","shortLead":"Egy korábbi vezérigazgató is vádlott lett.","id":"20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfce630b-9012-48c0-9109-cc7ac512d3b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_volkswagen_piaci_manipulacio_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:34","title":"Vádat emeltek a Volkswagen két vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","shortLead":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","id":"20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eaf925-ed64-4778-8a92-ccdcf9a510d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Bírókról hazudott a Magyar Idők, közel egymilliót kell fizetnie nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló jogi bizottságtól. ","shortLead":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló...","id":"20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7a9e7b-ec42-4459-b504-a0a8afa4cb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:57","title":"Még meg sem hallgatták, máris bajban van Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2059718-a314-4712-aad5-280d0027e0c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Radar 360: katasztrofális klímajóslat és Rogánék lakhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","id":"20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22621ea7-7910-4c80-bee8-7a0d309899aa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:52","title":"Ötvenezer fát ültetne az UEFA Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd teljesítmény-visszafogásra számítani.","shortLead":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd...","id":"20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f397c-08ae-419e-93b1-857a7753827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:33","title":"Az új iPhone-ok teljesítményét is visszafogja az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet ára nem publikus, de egyesek szerint az 1 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet...","id":"20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47375988-3ee6-4aae-8238-6a5549b6c58b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:03","title":"Már csak egy lépés választhatja el a Facebookot attól, hogy olvasson a gondolatainkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]