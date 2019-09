Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl Castróval szemben, súlyos emberi jogsértésekkel vádolva őt.","shortLead":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl...","id":"20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e943a7-721b-41e9-b152-3d8758b24764","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:31","title":"Washington szankciókkal sújtotta Raúl Castrót, nem léphet be az Egyesült Államok területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból akár már egy teljesen vállalható használt autót is vehetünk. ","shortLead":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból...","id":"20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29251c4c-9f3d-4c04-8053-1a54634ce1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:41","title":"Ilyen autókat kaphatunk a 850 ezer forintos új csúcsmobil árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leírás egy budapesti szakképzési centrum pedagógusaira vonatkozik, a Népszavának nyilatkozó szakjogász szerint a szöveg tartalma aggályos.","shortLead":"A leírás egy budapesti szakképzési centrum pedagógusaira vonatkozik, a Népszavának nyilatkozó szakjogász szerint...","id":"20190926_budapesti_muszaki_szakkepzesi_centrum_bmszc_munkakori_leiras_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33020da7-93a3-4c4e-ba19-44ff9d639a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_budapesti_muszaki_szakkepzesi_centrum_bmszc_munkakori_leiras_pedagogus","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:49","title":"Munkaköri leírásban szabják meg budapesti tanároknak, miről nem kellene beszélniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette a Google a belépő szintű okostelefonokra szánt operációs rendszerét, ami a fejlesztők ígérete szerint több ponton is jobb lett, mint a korábbi verziók.","shortLead":"Elkészítette a Google a belépő szintű okostelefonokra szánt operációs rendszerét, ami a fejlesztők ígérete szerint több...","id":"20190925_android_10_go_edition_google_okostelefon_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcdb762-611f-4b74-8f5a-021a554942cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_android_10_go_edition_google_okostelefon_operacios_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:03","title":"Kiadták az Androidot, ami felgyorsítja az olcsóbb telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","shortLead":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","id":"20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00909204-471e-4c64-a7cd-e5942115eac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Ez csak egy bot, de milliók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201939_gyorstalpnyalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd013c81-71f1-4719-b09a-f5f8dff06e4b","keywords":null,"link":"/itthon/201939_gyorstalpnyalo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:45","title":"Dobszay János: Gyorstalpnyaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","shortLead":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","id":"20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2158f19-5660-42a0-a8fa-500c4163aab9","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:07","title":"Will Smith a magyar szinkronhangjával is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi légkörhöz, a közérzethez kapcsolódik, ezek pedig meghatározó kapcsolatban vannak a fluktuációval is. Nemcsak a vállalatok ismerték fel, mennyi pénzt takaríthatnak meg a dolgozók megtartásával, hanem innovatív vállalkozások is épültek a probléma kezelésére.","shortLead":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi...","id":"20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8e82e-09dc-4a61-a5f1-9ef3070f93d1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:15","title":"Fizetnének is, csak hogy jó helyen dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]