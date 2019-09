Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket Horvátországban.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket...","id":"20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0018fb40-4b4b-4945-adf7-f6b0a393b730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:07","title":"Elutasították Hernádi Zsolt panaszát az emberi jogi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Valószínűleg minden filmrajongó egyetért abban, hogy a színész megérdemli a díjat.","shortLead":"Valószínűleg minden filmrajongó egyetért abban, hogy a színész megérdemli a díjat.","id":"20190925_Tom_Hanks_eletmudijat_kap_a_Golden_Globegalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d17e849-5b43-419f-9816-d1a7611871e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Tom_Hanks_eletmudijat_kap_a_Golden_Globegalan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:52","title":"Tom Hanks életműdíjat kap a Golden Globe-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","shortLead":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","id":"20190926_kopes_will_smith_dj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa88c6-fd9e-49f4-9f73-e9439243ac14","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kopes_will_smith_dj","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:11","title":"Egy nő leköpte a Will Smith fellépésére érkező színesbőrű fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c6713-8597-4b0f-b8ab-3e15a7d98eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági őrnek is gyanús lett, ezért kihívta a rendőrséget. ","shortLead":"A biztonsági őrnek is gyanús lett, ezért kihívta a rendőrséget. ","id":"20190925_Ket_jobbos_cipot_lopott_a_botcsinalta_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12c6713-8597-4b0f-b8ab-3e15a7d98eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b68e99-7866-4001-98f3-d94133a32197","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ket_jobbos_cipot_lopott_a_botcsinalta_tolvaj","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:31","title":"Két jobbos cipőt lopott a botcsinálta tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor avatkozik majd be, ha úgy ítélik meg, hogy a tartalom valódi károkhoz vezethet.","shortLead":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor...","id":"20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570930dd-fb85-4d41-9fdb-8302e375c874","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:13","title":"Változtat a Facebook, nem fogják törölni a hazudozó politikusok bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-közelinek tartott Iránytű Intézet felmérésének hibahatára 4 százalék volt, de Karácsony és Tarlós között szerintük már csak 2 százalék a különbség.","shortLead":"A Jobbik-közelinek tartott Iránytű Intézet felmérésének hibahatára 4 százalék volt, de Karácsony és Tarlós között...","id":"20190925_Ujabb_felmeres_statisztikailag_mar_dontetlenre_all_Karacsony_es_Tarlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f4136f-7765-4da4-87b0-b3edc45cc262","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ujabb_felmeres_statisztikailag_mar_dontetlenre_all_Karacsony_es_Tarlos","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:02","title":"Újabb felmérés: statisztikailag már döntetlenre áll Karácsony és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","shortLead":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","id":"20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07019a1e-7f28-42ae-bbbe-9ed78f2273e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:39","title":"21 új trolibusz áll forgalomba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]