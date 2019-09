Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel a szavazóhelyiségek megnyitása után.","shortLead":"Afganisztán több pontján is robbantások történtek szombaton, az elnökválasztás napján, alig valamivel...","id":"20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153929bd-414d-41e2-9238-4a1df516116b","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Robbantasok_voltak_Afganisztanban_az_elnokvalasztas_napjan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:10","title":"Robbantások voltak Afganisztánban az elnökválasztás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl Castróval szemben, súlyos emberi jogsértésekkel vádolva őt.","shortLead":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl...","id":"20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e943a7-721b-41e9-b152-3d8758b24764","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:31","title":"Washington szankciókkal sújtotta Raúl Castrót, nem léphet be az Egyesült Államok területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti a korábbi ígéreteit.","shortLead":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti...","id":"20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035475d5-655b-461b-a2d1-d691b4bfa78b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:40","title":"Leállhat a baleseti ellátás, ultimátumot adtak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész a terv a jelenlegi megtakarítási rendszer átalakítására. 