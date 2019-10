Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ccd7e-d224-4bf3-9cf2-ec0e722abbd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több kölyökkenguru az anyja erszényében pusztult el. ","shortLead":"Több kölyökkenguru az anyja erszényében pusztult el. ","id":"20190930_Szandekosan_gazolhattak_halalra_20_kengurut_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ccd7e-d224-4bf3-9cf2-ec0e722abbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579806f8-5d4f-434a-b9cf-2f46c3d11725","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Szandekosan_gazolhattak_halalra_20_kengurut_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:27","title":"Szándékosan gázolhattak halálra 20 kengurut Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","shortLead":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","id":"20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee37ce2-06ca-4b8d-aa0a-0be96241e7c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:57","title":"Videó: Még a harcedzett oroszokat is meglepte ez az aszfaltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei megkezdte az első, 5 nanométeres processzorának próbagyártását.","shortLead":"A Huawei megkezdte az első, 5 nanométeres processzorának próbagyártását.","id":"20191001_huawei_mate_40_kirin_1000_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea0441-61b2-46d5-98b7-e9e5a505a40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_huawei_mate_40_kirin_1000_processzor","timestamp":"2019. október. 01. 17:03","title":"Már készül a Huawei eddigi legerősebb processzora, a Mate 40 kaphatja meg először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","shortLead":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","id":"20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95728217-06a4-4a23-a5a3-709aa6c38d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","timestamp":"2019. október. 01. 09:37","title":"Az igazi ritkaság: egy siófoki fideszes vitára hívta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő katonákat és dübörgő tankokat! ","shortLead":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő...","id":"20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a9eed-2ad3-40e9-b207-845073a5f626","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","timestamp":"2019. október. 01. 15:54","title":"Így ünnepli a sok ezer éves kínai kultúra a kommunista Kína 70. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. A szegények sok olyan problémáját viszont, amelyekre évek óta hiába várják a megoldást, még csak meg sem említette.","shortLead":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan...","id":"20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d18c5b-a818-4a47-8928-b02cd40a18ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:00","title":"Úgy ígérte meg Orbán a szegénység megszüntetését, hogy csakis igaza lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da177d1-9e30-4a40-a8fe-32e2908f1191","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendelési folyamat már elindult, az első autókat várhatóan 2020 tavaszán lehet majd átvenni.","shortLead":"A rendelési folyamat már elindult, az első autókat várhatóan 2020 tavaszán lehet majd átvenni.","id":"20190930_mar_konfiguralhato_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da177d1-9e30-4a40-a8fe-32e2908f1191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e2b7f-f13f-4460-adf6-7b04adbb2262","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_konfiguralhato_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautoja","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:59","title":"Már konfigurálható a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]