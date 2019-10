Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","shortLead":"Tavaly még a Magyar Posta is be akart lépni a román piacra.","id":"20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70796aa2-8298-49e0-8a86-5b5dd8f3a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4532941-5343-4f54-825e-6a5787a074b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Eloszor_elvesztette_piacvezeto_poziciojat_a_Roman_Posta_egy_futarceg_elozte_meg","timestamp":"2019. október. 01. 19:19","title":"Először nem piacvezető a Román Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán...","id":"20191001_Bayern_Tottenham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1c8fb-1f91-4506-873b-c5838df49d14","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Bayern_Tottenham","timestamp":"2019. október. 01. 23:18","title":"Hét gólt rúgott a Bayern München a BL-döntős otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","shortLead":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","id":"20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e234b1-d1d1-4002-b9d7-c5c89b39ab32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:57","title":"Keddtől lehet igényelni a nyelvtanulási diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai, extrém erőszakosnak ígérkező tüntetések előtt.



","shortLead":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai...","id":"20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04810-612f-49d8-9e6f-9459702bd383","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","timestamp":"2019. október. 01. 10:48","title":"Brutális tüntetésre számítanak ma Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]