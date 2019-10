Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","id":"20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c74edc0-6a7e-4594-9e38-8bc87cca0098","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","timestamp":"2019. október. 03. 11:21","title":"Rég volt ilyen erős gyári Mazda: 350 lóerő és hatalmas hátsó szárny az új 3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized múlva. ","shortLead":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized...","id":"20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352639f6-acb9-4d0e-a9cd-f41f1c87bd92","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. október. 02. 10:21","title":"Jobb, mint a Face App: időskori szimulátorral öregítenek a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó Bond-filmje forgatásának végén mondott érzelmes beszédet.","shortLead":"Utolsó Bond-filmje forgatásának végén mondott érzelmes beszédet.","id":"20191001_daniel_craig_james_bond_forgatas_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89b8b31-9603-44ad-a5b3-bdbf8ef6d46c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_daniel_craig_james_bond_forgatas_bucsu","timestamp":"2019. október. 01. 16:37","title":"Részegen búcsúzott kollégáitól Daniel Craig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","shortLead":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","id":"20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e21e-78c6-4a87-8a0d-413c7b251019","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","timestamp":"2019. október. 02. 12:33","title":"Kipróbálta egy férfi, mennyire fáj a piton harapása – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió fizette a közvilágítás korszerűsítését. ","shortLead":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió...","id":"20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fc0db-91bf-4970-a4ef-02b0d8dd1bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","timestamp":"2019. október. 01. 13:09","title":"Ha csak a végét nézzük, Orbán nem hazudott Tiborczról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.","shortLead":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763f6fb6-0fe0-45c9-b612-a7f931b0ef99","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Ab: Két politikus viszálya nem alkotmányossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]