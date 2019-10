Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b562bc-c3ec-4032-8764-03d6915be036","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","timestamp":"2019. október. 03. 16:32","title":"Nagy túlélő a Brokernet utódja, de az MNB büntetései bajba sodorhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a0db9e-d055-494c-8747-669404686902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet értelmezni azokat a brüsszeli terveket, amelyek alapján jogállamisághoz kötnék az uniós pénzek kifizetését, azt pedig nem lehet megakadályozni, hogy az Európai Ügyészség ne lépjen túl eredeti hatáskörén – véli a Fidesz EP-képviselője.","shortLead":"Nem lehet értelmezni azokat a brüsszeli terveket, amelyek alapján jogállamisághoz kötnék az uniós pénzek kifizetését...","id":"20191003_Deutsch_Tamas_europai_parlament_trocsanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a0db9e-d055-494c-8747-669404686902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8886a55-24c9-402f-8f98-2d091c743eef","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Deutsch_Tamas_europai_parlament_trocsanyi","timestamp":"2019. október. 03. 05:30","title":"Deutsch Tamás: A laposföldhívők legnagyobb reménye a Trócsányit elutasító EP-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e877d1fd-2fc5-4492-8553-c63b8ff9aa30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Quitóban 13 tüntetés zajlik.","shortLead":"Csak Quitóban 13 tüntetés zajlik.","id":"20191004_Orszagos_szuksegallapotot_rendelt_el_az_ecuadori_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e877d1fd-2fc5-4492-8553-c63b8ff9aa30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4346c22b-fcc7-4096-abec-9d3dc5352eda","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Orszagos_szuksegallapotot_rendelt_el_az_ecuadori_elnok","timestamp":"2019. október. 04. 06:00","title":"Országos szükségállapotot rendelt el az ecuadori elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg a Facebook, miközben van némi snapchates beütése.","shortLead":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg...","id":"20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4bd5fb-c02d-4b63-a684-4c71e4a51e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. október. 04. 09:03","title":"Itt a Facebook új csevegőalkalmazása, az instagramozók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","shortLead":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","id":"20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a76b2-cc25-4fd2-b904-38ca68a2ef1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Új albummal és klippel jelentkezett Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","shortLead":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","id":"20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080626b-68c8-4d8d-956b-445aa7397702","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","timestamp":"2019. október. 02. 21:02","title":"Beteggel együtt adtak át egy kórtermet az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen pontban sem értett egyet a kezdeményezőkkel.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen...","id":"20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf0825-ec84-4246-8873-15a7613c8317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","timestamp":"2019. október. 03. 17:05","title":"Ab: nem alkotmánysértő a földforgalmi törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]