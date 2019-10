Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit tagság október 31-én esedékes megszűnésének halasztását, ha a törvényben előírt határidőig nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről.","shortLead":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit...","id":"20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444c0eb-200d-4d93-8e68-20870a9546c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","timestamp":"2019. október. 04. 16:36","title":"Johnson a Brexit halasztását kérné, ha nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","shortLead":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","id":"20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf57e0-83f9-472a-93c4-e27cc1ef1a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","timestamp":"2019. október. 04. 13:56","title":"Szurdokba szorult egy sofőr az autójával a Soproni-hegységben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések azoktól, akiknek az aggálya igazolva látszik, mivel megfosztotta őket az agrárkamara a vásárlás lehetőségétől. A módosítással viszont már a bíróságokon sem lehet megváltoztatni a kamarai döntést, legfeljebb elölről lehet mindent kezdeni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések...","id":"20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f758f-8e80-49ac-a9ad-e2c40e33ba2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","timestamp":"2019. október. 04. 17:15","title":"Vidéken tényleg az vehet földet, akire rábólint az agrárkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32a2b43-9944-45a5-99f7-f7a11ad40bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó egy extrákkal alaposan telepakolt limitált szériát készített a születésnapra.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó egy extrákkal alaposan telepakolt limitált szériát készített a születésnapra.","id":"20191003_rohan_az_ido_10_eves_a_porsche_panamera_amit_uj_modellel_unnepelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32a2b43-9944-45a5-99f7-f7a11ad40bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704330c-e987-4b4e-8b60-9c9a12e87b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_rohan_az_ido_10_eves_a_porsche_panamera_amit_uj_modellel_unnepelnek","timestamp":"2019. október. 03. 06:41","title":"Rohan az idő: 10 éves a Porsche Panamera, amit új modellel ünnepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három fideszes helyi politikusra is bírságot rótt ki az ítélőtábla politikai pedofíliáért, így Borkai Zsolt, az újrázásra hajtó győri polgármester is 345 ezer forintot fizethet - derül ki az október elején született bírósági döntésekből. Borkaiék egy már fél éve egyszer átadott futópályát adtak át újra, amit jogerősen egy „megrendezett” kampányeseménynek minősítettek, amihez - a szülők tudta nélkül - használták fel az odavezényelt iskolásokat. Azt a győri kormánypárti jelöltet is elmeszelték, aki egy általános iskolánál videózott saját közösségi oldalára, hogy saját érdemeit csillogtassa a választóknak.","shortLead":"Három fideszes helyi politikusra is bírságot rótt ki az ítélőtábla politikai pedofíliáért, így Borkai Zsolt...","id":"20191003_Sorra_birsagoljak_a_gyerekekkel_kampanyolo_Fideszt_Borkai_is_fizethet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9780303b-fcd3-404b-b104-49b5ba458475","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Sorra_birsagoljak_a_gyerekekkel_kampanyolo_Fideszt_Borkai_is_fizethet","timestamp":"2019. október. 03. 09:41","title":"Sorra bírságolják a gyerekekkel kampányoló Fideszt, Borkai is fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi hat évben csaknem meghatszorozódott.","shortLead":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi...","id":"20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e489dbc-7ea3-4c22-87ef-a87df53810aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","timestamp":"2019. október. 03. 13:03","title":"Fontos gyógyszerekből van hiány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]