[{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","shortLead":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","id":"201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060dc12e-3c0c-437d-9895-a5624d5ab1d3","keywords":null,"link":"/360/201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Felcsútról az egészségügybe is beszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","shortLead":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","id":"20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a12c8-cbc9-4d47-b75c-6bee791353ab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","timestamp":"2019. október. 04. 12:04","title":"Viccnek szánták a videót, amin Joaquin Phoenix kiakad a Joker operatőrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér Londonban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér...","id":"20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895c67c1-f3ae-4330-96e3-b19ae9480e15","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","timestamp":"2019. október. 03. 17:30","title":"Radar 360: Bővült a Tiborcz-birodalom, rendőr ölt rendőröket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ae41d0-91aa-4e62-a5da-79251cc164d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gandhi születésének 150. évfordulóján becstelenítették meg tolvajok az egyik emlékhelyet, ahol a hamvainak egy részét őrizték.","shortLead":"Gandhi születésének 150. évfordulóján becstelenítették meg tolvajok az egyik emlékhelyet, ahol a hamvainak egy részét...","id":"20191003_Elloptak_Gandhi_hamvait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ae41d0-91aa-4e62-a5da-79251cc164d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a27c0c-c4c8-4aeb-ba86-cf49d24191fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Elloptak_Gandhi_hamvait","timestamp":"2019. október. 03. 17:07","title":"Ellopták Gandhi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu nacionalisták: ellopták az egykori brit gyarmat függetlenségének atyjaként számon tartott politikus hamvait, fényképére pedig nagy betűkkel ráírták: áruló. „Bűne” az lehet, hogy küzdött a hinduk és a muszlimok közötti megbékélésért. Gandhi mellett számtalan olyan híresség van, akinek földi maradványai a bosszú, a kapzsiság, vagy éppen a múlt átértékelésének áldozatává váltak.","shortLead":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu...","id":"20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d042b80d-1388-4175-9d83-2ffbaa0cdbae","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","timestamp":"2019. október. 04. 14:01","title":"Levágott fejek és péniszek, leszeletelt agy – nem csak Gandhi hamvait rabolták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]