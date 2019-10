Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be601f27-a620-47cd-ba90-6b2bb581fcee","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","timestamp":"2019. október. 03. 09:29","title":"Marabu FékNyúz: Vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 75 százalékban Ázsiából, döntően Kínából származnak azok a műanyagpalackok, amelyeket az Atlanti-óceán déli részén fekvő Inaccessible Island területén találtak dél-afrikai és kanadai kutatók, akik szerint a hulladékok a térségben elhaladó kereskedőhajók fedélzetéről kerülhetnek a nyílt vízbe, majd onnan a szigetre.","shortLead":"Csaknem 75 százalékban Ázsiából, döntően Kínából származnak azok a műanyagpalackok, amelyeket az Atlanti-óceán déli...","id":"20191003_inaccessible_island_atlanti_ocean_szemet_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c52aea9-8625-41d5-a5ec-814da7edfda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_inaccessible_island_atlanti_ocean_szemet_muanyaghulladek","timestamp":"2019. október. 03. 20:03","title":"Műanyaghulladékok borítanak be egy mindentől távol eső szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők...","id":"20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d80a5-a0f1-4ba7-9431-aa96fb66c5de","keywords":null,"link":"/elet/20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","timestamp":"2019. október. 03. 10:50","title":"Bill Gates felesége egymilliárd dollárt költ a női egyenjogúságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","shortLead":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","id":"20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e131600c-ca6d-4b06-a8dc-6924e04ace1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","timestamp":"2019. október. 03. 20:20","title":"Kiadták kislemezen Greta Thunberg beszédének death metal feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","shortLead":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","id":"20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a8e122-d509-4350-929f-235db252fcfb","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","timestamp":"2019. október. 02. 23:31","title":"Szoboszlaiék közel voltak a bravúrhoz, de nyert a BL-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","shortLead":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","id":"20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a5c786-a07e-4f3c-8aa1-4c4a3e00ae0d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","timestamp":"2019. október. 02. 08:45","title":"Eltűnt egy magyar hegymászó a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]