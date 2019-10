Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem láttam\" - írta a Hableányról a Viking Sigyn kapitánya, az okostelefonjából és laptopjából a katasztrófa után törölt adatok szerint. Indulnak a kártérítési perek. ","shortLead":"\"Nem láttam\" - írta a Hableányról a Viking Sigyn kapitánya, az okostelefonjából és laptopjából a katasztrófa után...","id":"20191005_Milliardos_nagysagu_karteritesi_perek_indulnak_a_Hableany_kasstrofajaval_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1427408-2c21-42b2-8f06-4ec7c3232f00","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Milliardos_nagysagu_karteritesi_perek_indulnak_a_Hableany_kasstrofajaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. október. 05. 08:59","title":"Milliárdos nagyságú kártérítési perek indulnak a Hableány katasztrófájával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában megrendezett díjátadó gálán. ","shortLead":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában...","id":"20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2dd44-fed9-48b8-bdda-2845e2df5da4","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","timestamp":"2019. október. 04. 10:29","title":"Focistából lett az év legjobb séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszabb véleménnyel vannak a kormányhivatalokról azok, akik az elmúlt egy hónapban voltak ügyet intézni. ","shortLead":"Rosszabb véleménnyel vannak a kormányhivatalokról azok, akik az elmúlt egy hónapban voltak ügyet intézni. ","id":"20191004_kormanyhivatal_felmeres_policy_agenda_koztisztviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c54ee6-f590-40d6-8179-61796a82b222","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_kormanyhivatal_felmeres_policy_agenda_koztisztviselok","timestamp":"2019. október. 04. 12:01","title":"Az utóbbi időben rosszabbnak látják a kormányhivatalok munkáját az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő piacokat és stratégiákat? Milyen tőzsdepszichológiai buktatókkal kell megküzdenünk? Összegyűjtöttük a legfontosabb tényezőket, amelyek segítenek eligazodni, hogyan érdemes belevágni az online kereskedésbe.","shortLead":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő...","id":"20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75bed7-a328-4d39-a6a3-98d76b8df332","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Így legyen tőzsdei kereskedő – Lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix magyarországi verziója is megkapta végre a lokalizált felületét, de a fejlesztéssel mégsem teljes az élmény. Vigasztaló, hogy csak apró szépséghibáról van szó.","shortLead":"A Netflix magyarországi verziója is megkapta végre a lokalizált felületét, de a fejlesztéssel mégsem teljes az élmény...","id":"20191004_netflix_magyarul_streaming_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df6c71-6bd8-47fd-9c77-cbe8d72b7e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_netflix_magyarul_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. október. 04. 17:15","title":"Végre magyarul is tud a Netflix, de nem biztos, hogy megéri átállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel, miközben 100-szor halkabb, mint egy helikopter.","shortLead":"Jól halad a Kitty Hawk által gyártott elektromos repülőgép, a Heaviside fejlesztése. Már 160 kilométer megtételére...","id":"20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41590c4-7091-412f-8d83-8b94c0032cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e35ce45-1131-4bc0-86bc-e50bf1c4fea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_larry_page_kitty_hawk_elektromos_repulogep_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 04. 18:03","title":"Repülő autóval modernizálná a közlekedést a Google alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","shortLead":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","id":"20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae744a9a-ebaf-455a-a947-a29bddc45bab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","timestamp":"2019. október. 04. 20:18","title":"A mostani volt a legmelegebb szeptember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]