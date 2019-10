Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","shortLead":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","id":"20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a12c8-cbc9-4d47-b75c-6bee791353ab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","timestamp":"2019. október. 04. 12:04","title":"Viccnek szánták a videót, amin Joaquin Phoenix kiakad a Joker operatőrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","shortLead":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","id":"20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05cf519-a4ea-4a0a-8693-197d645a3b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","timestamp":"2019. október. 04. 10:21","title":"Megtiltották a hongkongi tüntetőknek, hogy maszkot viseljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic egészségügyi központ patológusa szerint a betegek tüdőszövet-mintái úgy néznek ki, mintha mustárgázt lélegeztek volna be.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic egészségügyi központ patológusa szerint a betegek tüdőszövet-mintái úgy néznek ki, mintha...","id":"20191004_e_cigaretta_hasznalat_tudokarosodas_kemiai_eges_tudobetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fad284-25e6-4c18-8964-102344726a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_e_cigaretta_hasznalat_tudokarosodas_kemiai_eges_tudobetegseg","timestamp":"2019. október. 04. 11:03","title":"Égési sérülések nyomait találták e-cigarettát szívók tüdejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","shortLead":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","id":"20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9e7023-ae2f-4a53-999b-c254600ec2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","timestamp":"2019. október. 04. 19:57","title":"Nem volt elég oxigén a pécsi gyermekklinika légúti osztályán - állítja egy édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","shortLead":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","id":"20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae744a9a-ebaf-455a-a947-a29bddc45bab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","timestamp":"2019. október. 04. 20:18","title":"A mostani volt a legmelegebb szeptember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselőről közölt leleplezőnek szánt felvételt, egy ismeretlen szerzőjű blog pedig Borkai Zsolt győri polgármesterről állít súlyos vádakat. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselőről közölt leleplezőnek szánt felvételt...","id":"20191004_Kokain_korrupcio_es_luxusprostik_kampanyhajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f15e4-4261-4389-8b14-e12363f92599","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Kokain_korrupcio_es_luxusprostik_kampanyhajra","timestamp":"2019. október. 04. 18:51","title":"Kokain, korrupció és luxusprostik: fideszes és ellenzéki képviselőket is vádolnak a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","shortLead":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","id":"20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db7c03f-726b-4d33-aef6-4e4779273d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","timestamp":"2019. október. 04. 10:15","title":"Elszabadult egy vezető nélküli teherautó Kisbágyon, elütötte a két szerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak a francia kezdeményezésnek a lényege, amit egy grenoble-i pszichológusprofesszor, Marie-Line Bosse és társai vetettek fel.","shortLead":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak...","id":"201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41bf2ab-4c0e-49f9-b144-49cb5017d879","keywords":null,"link":"/360/201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","timestamp":"2019. október. 04. 10:00","title":"Annyival romlott a helyesírás, hogy felmerült új jelek bevezetése francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]