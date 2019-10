Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","shortLead":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","id":"20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2c35a-a376-407a-a671-e2111433dadf","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","timestamp":"2019. október. 07. 05:45","title":"Magyar Hang: Uniós támogatást nyert el a Borkaival látható lányok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán, a szombati versenynapon.","shortLead":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán...","id":"20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a05f-a917-4112-b6fa-5501dd95a43b","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","timestamp":"2019. október. 05. 20:30","title":"Hosszú fölényes győzelme az úszó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit kutatás szerint nem sokat. ","shortLead":"Egy brit kutatás szerint nem sokat. ","id":"20191005_Ere_valamit_a_30as_sebessegkorlatozas_fekvorendor_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf8aad-c8f5-4d5f-b81a-5847e3aff466","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Ere_valamit_a_30as_sebessegkorlatozas_fekvorendor_nelkul","timestamp":"2019. október. 05. 16:40","title":"Ér-e valamit a 30-as sebességkorlátozás fekvőrendőr nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok megtiltották, sok tüntető mégis eltakarta az arcát.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcákra vasárnap is Hongkongban a \"maszkot viselni nem bűn\" jelszót skandálva. Bár a hatóságok...","id":"20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35565af-218a-42dc-ac96-59808a3c6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390d49c-3d00-46c3-b488-3282a95bf17b","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_hongkong_tuntetes_demonstracio_maszk_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 06. 12:34","title":"Büszkén viselik a maszkot a hongkongi tüntetők, pedig börtön járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik, hogy az e-cigi csak pótmegoldás, jobb teljesen leszokni a dohányzásról.","shortLead":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik...","id":"201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d25f4-7adf-417d-a8f4-59475b23770b","keywords":null,"link":"/360/201940__az_ecigaretta_veszelyei__dohanylobbi_gyogyszerlobbi__gyilkolt_amufu__begozoltek","timestamp":"2019. október. 06. 08:15","title":"Döntsük el végre: az e-cigaretta egészségesebb vagy veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az Európai Unió Bíróságának egy lengyel üggyel kapcsolatos minapi döntését. \r

\r

","shortLead":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az...","id":"20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f2364a-9dae-42d1-b48b-620acb87dd3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","timestamp":"2019. október. 05. 09:25","title":"Az Európai Unió Bírósága a devizahitelesek mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes az útlezárás a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, halálos áldozata is van a szerencsétlenségnek. ","shortLead":"Baleset miatt teljes az útlezárás a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, halálos áldozata is van...","id":"20191005_Teljes_utzar_a_47es_fouton_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f589acb-f064-48f6-8352-f9f804b1ca11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Teljes_utzar_a_47es_fouton_","timestamp":"2019. október. 05. 12:43","title":"Teljes útzár a 47-es főúton - Frissített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint kevesebb forrás juthat Hódmezővásárhelynek. ","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint kevesebb forrás juthat Hódmezővásárhelynek. ","id":"20191005_Szeged_miatt_haboruzik_Kubatov_es_Lazar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be0909-4fb1-47a2-8698-8de4406d0b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Szeged_miatt_haboruzik_Kubatov_es_Lazar","timestamp":"2019. október. 05. 15:26","title":"Szeged miatt háborúzik Kubatov és Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]