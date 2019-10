Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","shortLead":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","id":"20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21550913-2d62-4362-a8d9-beec2a69d49a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 07. 16:55","title":"Karácsony Gergely is megszólalt a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kormány csak szabad kezet adott a városoknak a lakáshelyzet megoldására, pénzt nem. Budapesten pedig kerületenként kellene megoldást találni, miközben a probléma minimum városi szintű. A Habitat for Humanity bemutatta a lakhatási jelentésének önkormányzatokkal foglalkozó fejezetét.","shortLead":"A kormány csak szabad kezet adott a városoknak a lakáshelyzet megoldására, pénzt nem. Budapesten pedig kerületenként...","id":"20191007_habitat_for_humanity_lakhatas_szegenyseg_lakas_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad24a9ef-08b0-43d5-8faa-ba366ce8d47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_habitat_for_humanity_lakhatas_szegenyseg_lakas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 07. 14:30","title":"Egymásnak dobálják át a városok a szegényeket, oldja meg a problémát más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép vissza a jelöltségtől. ","shortLead":"Borkai elismerte, hogy ő van a felvételeken, de azt állítja, illegális szereket nem fogyasztott. Azt is mondta, nem lép...","id":"20191007_Megszolalt_Borkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada78d9-ff0b-4241-9736-da15b8846329","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Megszolalt_Borkai","timestamp":"2019. október. 07. 14:59","title":"Megszólalt Borkai: Én vagyok a felvételeken, hibáztam és megbántam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lombardhitel fedezeteként már nem fogadnák el az állampapírt. ","shortLead":"A lombardhitel fedezeteként már nem fogadnák el az állampapírt. ","id":"20191007_Szigoritanak_a_szuperkotveny_szabalyain_veget_vetnenek_az_ugyeskedesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f22ba-edd5-487d-b613-fd52a85a535a","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Szigoritanak_a_szuperkotveny_szabalyain_veget_vetnenek_az_ugyeskedesnek","timestamp":"2019. október. 07. 16:58","title":"Szigorítanak a szuperkötvény szabályain, hogy véget vessenek az ügyeskedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]