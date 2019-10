Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs...","id":"20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1c450-3882-4ecb-99ab-48242070f72c","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","timestamp":"2019. október. 09. 14:50","title":"Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","shortLead":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","id":"20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c57b836-e077-48a4-8518-704c0c050572","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","timestamp":"2019. október. 10. 07:42","title":"Elengedték az Iránban őrizetbe vett orosz újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország 3-0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország...","id":"20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bdf27a-787b-48b7-8793-a4a82436f509","keywords":null,"link":"/360/20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","timestamp":"2019. október. 11. 08:00","title":"Radar 360: eltűnt Vajna-végrendelet, Orbán jóslata a Néppárt-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","shortLead":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","id":"201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff18ef1-6683-44a5-9bc8-6296db728201","keywords":null,"link":"/360/201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","timestamp":"2019. október. 11. 10:01","title":"Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust...","id":"20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7275abc-2a04-4683-b4f0-1d296aebb3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. október. 10. 11:17","title":"Videók kerültek ki a netre, ahogy kétszer is hasba szúrják az indonéz minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban használhassa a Windows 7-et, persze azért ezt nem ingyen teszi.","shortLead":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban...","id":"20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d10066-5344-4a01-bf99-0f12d92ba968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","timestamp":"2019. október. 11. 10:03","title":"Több Windows 7-használó járhat jól, miután engedékenyebb lett a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]