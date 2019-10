Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében – állítják brit kutatók.","shortLead":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében –...","id":"201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bf58e7-0ce9-4d24-b7e3-9c2f602ff91e","keywords":null,"link":"/360/201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","timestamp":"2019. október. 10. 13:00","title":"Meglepően jó kombináció a zöld tea és egy antibiotikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","shortLead":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","id":"20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2d8d35-18e9-458b-a495-1df43a717ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","timestamp":"2019. október. 10. 15:43","title":"Adnak még 2 milliárdot autóra a nagycsaládosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","shortLead":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","id":"20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1072dbdb-11d9-4f55-af9f-9c4d78a7efd6","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","timestamp":"2019. október. 10. 16:43","title":"Emberek tízmilliói halhatnak meg elhízás miatt a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott, legalább 200 ezer betöltetlen állás van.","shortLead":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott...","id":"20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d2224e-133d-42f6-9d38-93dcf3a5182a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_280_milliard_forintot_kerestek_a_vendegmunkasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 10. 21:21","title":"280 milliárd forintot kerestek a vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]