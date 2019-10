Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","shortLead":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","id":"20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469cb109-6402-4129-99ad-e89b8d15783f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","timestamp":"2019. október. 09. 14:58","title":"Több rendszámból legózott össze egy újat egy nyimi sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig a visszaesést követően folyamatosan bővítik.","shortLead":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig...","id":"20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df564f96-0f19-47ee-b69b-551575e509d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","timestamp":"2019. október. 10. 19:28","title":"Neckermann Magyarország: Sikeresen kezeli a nehézségeket, új utakat is hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint fél évvel az első elhalasztása után október 21-re tűzte ki az újabb női űrséta időpontját a NASA. Ha összejön, az fontos mérföldkő lesz az űrhajózás történetében.","shortLead":"Több mint fél évvel az első elhalasztása után október 21-re tűzte ki az újabb női űrséta időpontját a NASA. Ha...","id":"20191009_nasa_noi_urseta_oktober_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d37f79-38e1-4290-9ae8-bf48126b9efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_nasa_noi_urseta_oktober_21","timestamp":"2019. október. 09. 19:21","title":"Most már tényleg semmi akadálya, hogy összejöjjön az első kizárólag női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb közvélemény-kutató intézet mért azonos támogatottságot a két esélyes főpolgármester-jelöltnek.","shortLead":"Újabb közvélemény-kutató intézet mért azonos támogatottságot a két esélyes főpolgármester-jelöltnek.","id":"20191009_Publicus_48_szazalekon_all_Tarlos_es_Karacsony_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834557da-0b0a-43e5-a0a2-845c1417488d","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Publicus_48_szazalekon_all_Tarlos_es_Karacsony_is","timestamp":"2019. október. 09. 16:54","title":"Publicus: 48 százalékon áll Tarlós és Karácsony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wladár Sándor MÚSZ-elnök szerint érthető, hogy kimentette magát Borkai ügyvédje az elnökségi ülésről.","shortLead":"Wladár Sándor MÚSZ-elnök szerint érthető, hogy kimentette magát Borkai ügyvédje az elnökségi ülésről.","id":"20191010_Nem_ment_el_az_uszoszovetseg_ulesere_Rakosfalvy_pedig_pont_rola_targyaltak_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334c038c-3f26-419c-9e77-1098c077db05","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Nem_ment_el_az_uszoszovetseg_ulesere_Rakosfalvy_pedig_pont_rola_targyaltak_volna","timestamp":"2019. október. 10. 20:05","title":"Nem ment el az úszószövetség ülésére Rákosfalvy, pedig pont róla tárgyaltak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","shortLead":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","id":"20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220b491-2316-4f5f-8dc1-e47bed5d605d","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","timestamp":"2019. október. 10. 15:51","title":"Elhallgattatják a Civil Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","shortLead":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","id":"20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f17b-7259-4a2e-ba50-87c6713bc725","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","timestamp":"2019. október. 10. 12:01","title":"Petr Cech hokikapusként folytatja a pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","shortLead":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","id":"20191010_borkai_zsolt_video_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9a6be-0d3c-44bd-838a-0f292c5d24a7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_borkai_zsolt_video_botrany","timestamp":"2019. október. 10. 09:45","title":"Borkai-szexbotrány: apró részlet árulkodik arról, hogy egy nő videózhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]