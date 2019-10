Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben” sorhatos motor van, de az új Egyesben ilyen egyáltalán nincs. Mindezt leszámítva, és ennek ellenére nem okoz csalódást.","shortLead":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben”...","id":"20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1dd99d-5be6-420e-bdaf-f6621dcb5366","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","timestamp":"2019. október. 10. 09:44","title":"Vezettük az új BMW 1-est, amiről a rajongók előre lemondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem adunk kielégítő választ, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.","shortLead":"Ha nem adunk kielégítő választ, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.","id":"20191010_tranzitzona_menekultek_eheztetes_magyar_hatosagok_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e6df4-ee50-487d-b9e7-a0e57d53ab3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_tranzitzona_menekultek_eheztetes_magyar_hatosagok_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 14:23","title":"30 napot kapott a kormány, hogy megmagyarázza, miért éheztetjük a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész relikviáira is lehet licitálni.","shortLead":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész...","id":"20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943057c-c1c3-477a-8c91-cfb7e74b612f","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","timestamp":"2019. október. 10. 09:36","title":"Kurt Cobain gitárjára lehet licitálni New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik a rendőrségi vizsgálat. ","shortLead":"Zajlik a rendőrségi vizsgálat. ","id":"20191010_Csuja_Imre_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a066ca3f-bd78-442f-8756-8e44ee23bcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c5d8ff-fd47-4316-a07a-726ffb8d6117","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Csuja_Imre_fia","timestamp":"2019. október. 10. 14:52","title":"Meghalt Csuja Imre fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati részére is kiterjesztené.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati...","id":"20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1d074-407c-4cc9-8d5b-527ab488719a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 11. 19:41","title":"Románia nem adja áldását az Erdélyben indítandó magyar programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","shortLead":"A képek csupán illusztrációk, a műszaki adatok pedig tájékoztató jellegűek? Akkor inkább nézzen körül máshol. ","id":"20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f3933-47b7-4a9d-a0c4-e7d5258c9af0","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_webaruhaz_atveres_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 10:27","title":"Ha ilyet lát egy webáruházban, semmiképp se vásároljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","shortLead":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","id":"20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9661f-d8d7-4500-99b8-670316b6b7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 10. 11:20","title":"Új nap, új horrorkaraván, bónusz fűnyírótraktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]