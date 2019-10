Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","shortLead":"Oplatka András régi barátjáról, a jelenkor legnagyobb hatású magyar karmesteréről írt könyvet.","id":"201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a61dbc-2940-4690-acb8-21b33d819f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e05763e-019d-49b6-82db-65c8fd4e39e2","keywords":null,"link":"/360/201941_konyv__antiautoriter_karmester_oplatka_andras_zenekar_azegesz_vilag__akarmester_fischer_adam","timestamp":"2019. október. 10. 16:00","title":"Budapestet második Bayreuthtá emelte, a közéletben is aktív - beszélgetések Fischer Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást. A HKmap.live követi és térképen jeleníti meg a járőröket.","shortLead":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást...","id":"20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984e679-3455-4eb3-b7cf-e6c150597ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","timestamp":"2019. október. 09. 18:41","title":"Áll a bál az Apple és Kína között, mert engedélyeztek egy alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben” sorhatos motor van, de az új Egyesben ilyen egyáltalán nincs. Mindezt leszámítva, és ennek ellenére nem okoz csalódást.","shortLead":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben”...","id":"20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1dd99d-5be6-420e-bdaf-f6621dcb5366","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","timestamp":"2019. október. 10. 09:44","title":"Vezettük az új BMW 1-est, amiről a rajongók előre lemondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja.","shortLead":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív...","id":"20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb63df20-f255-4dc3-9ae8-a6397bef7614","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","timestamp":"2019. október. 09. 12:15","title":"Vajon ön múlt-, jelen- vagy jövőorientált? Most megtudhatja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","shortLead":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","id":"20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e99089-6890-4f07-8ee3-7ab4c0677950","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","timestamp":"2019. október. 09. 14:37","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, egyből elvették a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","shortLead":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","id":"20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e42130e-529e-48f2-822b-532ce3207a9b","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","timestamp":"2019. október. 10. 12:40","title":"Komoly bizniszre készül a Mol, és ez Orbánnak is tetszene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is lépéseket tesznek. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is...","id":"20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726018f8-34ad-4b05-ac64-081777c6ac42","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","timestamp":"2019. október. 09. 11:27","title":"Kirúgja a Shellt a brit Nemzeti Színház a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat. ","shortLead":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert...","id":"20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81cfa43-925e-43a3-8cc5-a2a7a9badf56","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","timestamp":"2019. október. 10. 07:30","title":"Hőszigetelés: szempontok az alacsonyabb fűtésszámlától a fenntarthatóságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]