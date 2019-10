Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal egyszer csak úgy döntött, kiszáll a Facebook Libra nevű projektjéből, és ezzel felhagy a digitális pénz fejlesztésének támogatásával. Szakértők szerint a lépés lavinát indíthat el.","shortLead":"A PayPal egyszer csak úgy döntött, kiszáll a Facebook Libra nevű projektjéből, és ezzel felhagy a digitális pénz...","id":"20191007_facebook_libra_kriptovaluta_paypal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d0c686-ca90-4276-9c17-939e8126851a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_facebook_libra_kriptovaluta_paypal","timestamp":"2019. október. 07. 17:07","title":"Ennyi volt, a PayPal kiszállt a Facebook nagy kriptopénzes ötletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","shortLead":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","id":"20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e0b84b-98d9-4f6d-9542-ff97e9cbace9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","timestamp":"2019. október. 08. 08:55","title":"Ezt a videót, ami a Rákóczi hídnál készült, a forgalomszervezőknek is érdemes lenne megnézniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környéken nagy a torlódás. ","shortLead":"A környéken nagy a torlódás. ","id":"20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176721dc-78ef-4b12-8017-a3aaace6f0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. október. 07. 19:05","title":"Szirénázó rendőrautó karambolozott az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyitotta a pápa az Amazónia jövőjéről szóló szinódust. A háromhetes tanácskozáson megvitatják majd azt is, hogy az Amazonas-medencében élő bennszülöttek között felszentelhetnek-e a későbbiekben házas férfiakat.","shortLead":"Megnyitotta a pápa az Amazónia jövőjéről szóló szinódust. A háromhetes tanácskozáson megvitatják majd azt is...","id":"20191006_ferenc_papa_amazonia_szinodus_katolikus_egyhaz_papok_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b740b-41b6-4891-bce5-aab309e918c4","keywords":null,"link":"/elet/20191006_ferenc_papa_amazonia_szinodus_katolikus_egyhaz_papok_hazassag","timestamp":"2019. október. 06. 12:14","title":"Nehéz döntés előtt a pápa: lehetnek-e papok házas férfiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre durvul a kampány Szegeden is: nőverés, felmondott szerződés és a helyi egyetem is súlyosbítja.","shortLead":"Egyre durvul a kampány Szegeden is: nőverés, felmondott szerződés és a helyi egyetem is súlyosbítja.","id":"20191007_Noveros_feljelentes_is_bekerult_a_szegedi_kampanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7578813f-a2ce-4145-9eac-e1960cae9066","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Noveros_feljelentes_is_bekerult_a_szegedi_kampanyba","timestamp":"2019. október. 07. 16:30","title":"Nőverős feljelentés is bekerült a szegedi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút összeszemetelésének megelőzésére tipikus japán megoldás az esernyőmegosztás. ","shortLead":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút...","id":"201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd8956-4a52-4dbd-9b73-f7bd4aec0210","keywords":null,"link":"/360/201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","timestamp":"2019. október. 07. 11:00","title":"Praktikus japán ötlet az automata, melyből fillérekért lehet esernyőt bérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik...","id":"20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e3db88-eca3-43ba-b3f7-32f5e3103a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","timestamp":"2019. október. 08. 09:20","title":"Tömegkarambol történt az M1-es mindkét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]