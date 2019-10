Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","shortLead":"Elütöttek egy úton átkelő nőt kedd reggel. Estére elfogták a férfit, aki az autót vezethette.","id":"20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b659fb-e87a-4a48-a637-232d7f3fc91e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Az_otthonaban_fogtak_el_a_halalos_cserbenhagyasos_gazolassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2019. október. 09. 10:48","title":"Az otthonában fogták el a halálos gázolással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke ugyan nem tartja helyesnek, amit a győri polgármester cselekedett, de nem hiszi, hogy az ügy miatt ki kellene zárni őt a Fideszből.","shortLead":"A Fidesz alelnöke ugyan nem tartja helyesnek, amit a győri polgármester cselekedett, de nem hiszi, hogy az ügy miatt ki...","id":"20191008_Novak_Katalin_Borkai_Zsolt_nem_viselkedett_peldaertekuen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8a9299-fb57-4dfc-8730-d62318e472e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Novak_Katalin_Borkai_Zsolt_nem_viselkedett_peldaertekuen","timestamp":"2019. október. 08. 20:57","title":"Novák Katalin: Borkai Zsolt nem viselkedett példaértékűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Donald Trumpnak egy nappal a bejelentése után leeshetett, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest","shortLead":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd...","id":"20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195d605-5d3a-4ad5-b427-2ee4b8a7d8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:55","title":"Trump tálcán kínálta fel a kurdokat Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet múlt héten korrupciós botrányként tálalt a kormánymédia. A Transparency International feljelentést tett az ügyben kiszivárgott felvételek miatt, szerintük nem kizárt, hogy a felvételek manipuláltak, de ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját felveti. A kispestieket is megkérdeztük arról, mit hallottak a hangfelvételről.","shortLead":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet...","id":"20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7a9c8-12a8-42b6-9f13-8148f669e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 20:00","title":"\"Az nagyon furcsa, hogy Gajda Péter nem ismeri meg a saját beosztottját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat, az összvagyon 274,3 milliárd forintot tesz ki, az alapítványok több mint 9,1 milliárd forint értékben közel 1500 oktatási, tudományos pályázatot támogattak – közölte a Pallas Athéné Alapítványok kedden az MTI-vel.","shortLead":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat...","id":"20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d418-39cc-4d8f-8727-4254e1835cfd","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","timestamp":"2019. október. 08. 15:15","title":"Vallottak a jegybanki alapítványok: ez lett a 266 milliárd forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","shortLead":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","id":"20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb3bd8-54df-4ce9-9128-59666541e1fe","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","timestamp":"2019. október. 09. 13:30","title":"Elpusztult a Temzében megjelent bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","shortLead":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","id":"20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf5b2b-0a1e-4af0-9878-33417f89a4a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","timestamp":"2019. október. 09. 16:03","title":"Trump rákapcsolt, ég a keze alatt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]