Fölényesen nyert a költségvetési csalással vádolt fideszes polgármester Méhkeréken

[{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott polgármesternek pedig nem kell majd ellenszélben vezetnie a várost, mert a közgyűlésben is többsége lesz. Márki-Zay Péter szerint a mostani választással nem csak Vásárhely, de a többi település felszabadítása is elindult.\r

","shortLead":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott...","id":"20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e1803-2f26-4706-adb6-32c6d4c1bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","timestamp":"2019. október. 14. 01:12","title":"Márki-Zay Péter: \"Most elkezdődött 2022\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612aa7d-e9f8-44d0-8f63-7742111c70b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szemészeti ellátáshoz való korlátozott hozzáférés, a népességöregedés és a változó életmód a fő oka annak, hogy globálisan egyre nő a látásromlással élők száma – derült ki a témában született első tanulmányból, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készített.","shortLead":"A szemészeti ellátáshoz való korlátozott hozzáférés, a népességöregedés és a változó életmód a fő oka annak...","id":"20191012_kezeletlen_lataszavarok_latasromlas_latasserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9612aa7d-e9f8-44d0-8f63-7742111c70b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153c8b0b-22bb-4daa-9dc7-a23f0149440a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kezeletlen_lataszavarok_latasromlas_latasserultek","timestamp":"2019. október. 12. 14:03","title":"Kiderült, miért nő rohamosan a rosszul látók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem kis különbséggel verte fideszes kihívóját.","shortLead":"Nem kis különbséggel verte fideszes kihívóját.","id":"20191014_momentum_soproni_tamas_terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2227367-532b-4932-a953-d25fe6d81532","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_momentum_soproni_tamas_terezvaros","timestamp":"2019. október. 14. 00:53","title":"A momentumos Soproni Tamás nyert Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","shortLead":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","id":"20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa27ae65-7f3a-4107-9d7d-1d2f482f1b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","timestamp":"2019. október. 12. 11:58","title":"Pécsi Stop: több mint 30 millióért dolgozott az önkormányzat cégének Bánki Erik rokonának vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","shortLead":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","id":"20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2285ff65-0f09-4a5a-b061-0bc7fc42cb75","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","timestamp":"2019. október. 13. 16:13","title":"Egy faluban már 100 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","shortLead":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","id":"20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e214fc-c5ae-464e-9761-c1064b9f6fd9","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Több száz métert zuhant egy házaspár a Tátrában, a nő túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]