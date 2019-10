Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és Igazságosság párt, amely a négy évvel ezelőttinél 10%-kal magasabb, 61 %-os részvétel mellett még növelte is mandátumai számát: az előzetes számítás szerint 235 helyett 239 képviselője lesz a 460 fős képviselőházban. 37,6 %-ról 43,6%-ra nőtt a támogatottsága. A remélt minősített többségtől azonban továbbra is messze van.","shortLead":"Az első felmérések szerint továbbra is önállóan kormányozhat Lengyelországban a radikális jobboldali Jog és...","id":"20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebffcf-b725-4d3d-aa58-ea88a26d9828","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Kormanyon_marad_a_Jog_es_Igazsagossag_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. október. 13. 21:53","title":"Kormányon marad a Jog és Igazságosság Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen momentumait Tarlós-programjától a szuperpap szerepéig. A választás izgalmai közepette egy rövid válogatással kedveskedünk azoknak, akik lemaradtak az önálló epizódokról. ","shortLead":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen...","id":"20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601796b2-ac4d-4f42-b1c2-2a0a7f283747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. október. 13. 13:00","title":"A 3 és feles metró - Duma Aktuál best of önkormányzati kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán történetének legerősebb tájfunja vonul keresztül az országon. ","shortLead":"Japán történetének legerősebb tájfunja vonul keresztül az országon. ","id":"20191012_44_millio_embert_koltoztettek_ki_a_Hagibisz_tajfun_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a76103b-fea7-480a-a4c6-fcd9b2faf19a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_44_millio_embert_koltoztettek_ki_a_Hagibisz_tajfun_miatt","timestamp":"2019. október. 12. 21:49","title":"4,4 millió embernek kellett mennie otthonából Hagibisz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","shortLead":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","id":"20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a43c1de-a1cf-4a6d-8128-0fb0f0d40818","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 13. 10:30","title":"Újabb plakátokat rongáltak meg az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"HVG Konferencia","category":"elet","description":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves lánnyal. A férfit ráadásul korábban már elítélték pedofíliáért.","shortLead":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves...","id":"20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c91752-3e17-4bdb-b532-aac590ba7a85","keywords":null,"link":"/elet/20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","timestamp":"2019. október. 13. 20:27","title":"565 kilométert gyalogolt egy pedofil egy 14 éves lányhoz, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]