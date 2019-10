Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.\r

","shortLead":"Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá...","id":"20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16afe814-dac3-4f8b-a679-6baebdd73b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f07708-4964-4703-bb7f-c45bdbd2f257","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_volt_ukran_fougyesz_tagadja_hogy_koze_volt_az_amerikai_nagykovet_levaltasahoz","timestamp":"2019. október. 13. 16:33","title":"A volt ukrán főügyész tagadja, hogy köze volt az amerikai nagykövet leváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","shortLead":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","id":"20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1523e0fb-8c22-45b0-b21d-31b28f4618aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 19:26","title":"47,2 százalék szavazott fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","shortLead":"A debreceni ellenzék szerint durván hazazavarták a delegáltjukat.","id":"20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48816e31-9863-4a67-bebf-ccef9611fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b17ee-7133-40d2-bbad-4e27b76ae52d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Minosithetetlen_hangnem_az_egyik_debreceni_szavazokorben","timestamp":"2019. október. 13. 12:06","title":"„Minősíthetetlen hangnem” az egyik debreceni szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi választásra, aki neves politikai család leszármazottja.","shortLead":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi...","id":"201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1680c70-232f-4ec4-ad6f-6c36ee61cd8d","keywords":null,"link":"/360/201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","timestamp":"2019. október. 12. 17:00","title":"A lengyel kormányfőjelölt, akinek már a dédnagyapja is miniszterelnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen eredményre vezetett ez.","shortLead":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c316a9b0-b6d7-42dc-a0c9-87380a773ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:08","title":"Az emberek köszönték a krumplit, és leszavaztak az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","shortLead":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","id":"20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72ed7c4-0855-4e38-8edc-3f227ee1d234","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. október. 13. 07:29","title":"Délig még lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]