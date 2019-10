Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"HVG Konferencia","category":"elet","description":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves lánnyal. A férfit ráadásul korábban már elítélték pedofíliáért.","shortLead":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves...","id":"20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c91752-3e17-4bdb-b532-aac590ba7a85","keywords":null,"link":"/elet/20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","timestamp":"2019. október. 13. 20:27","title":"565 kilométert gyalogolt egy pedofil egy 14 éves lányhoz, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","shortLead":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","id":"20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40b9b2f-3cd4-4cf7-8e26-759954031c89","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","timestamp":"2019. október. 13. 16:56","title":"Kihirdette Rossi az azeriek elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","id":"20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a265ec-ac7f-40be-ab63-57ff80c73345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","timestamp":"2019. október. 14. 13:25","title":"Nem gyerekjáték: 60 km/h-val küldték egymásnak a Lego Bugattit és Porsche 911-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","shortLead":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","id":"20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc5f76f-973d-4713-9fd1-054c17dc3423","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","timestamp":"2019. október. 13. 19:46","title":"Ötven százalék körüli részvétellel zárt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","shortLead":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","id":"20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f07d73-79b3-48ef-a52c-14f179041bae","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","timestamp":"2019. október. 15. 11:49","title":"Állószékekkel spórolnának még több helyet a repülőkön - így néznének ki az ülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","shortLead":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","id":"20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270b0a34-9b07-42b0-a784-cf8f0fe934a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 22:10","title":"Hajnal Miklós: Kiderült, hogy a választók már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]