[{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hete még következetesen Borkai Zsolt magánügyének nevezték a Fideszben győri polgármesterről 18+-os felvételekkel gazdagon dokumentált, korrupciós szálakat is pedzegető blogbejegyzések állításait, a párt vasárnapi választási kudarca azonban úgy tűnik, felülírta ezt: ha miatta bukott a párt, egye meg ő, amit főzött. ","shortLead":"Másfél hete még következetesen Borkai Zsolt magánügyének nevezték a Fideszben győri polgármesterről 18+-os...","id":"20191015_Kiolte_a_valasztasi_eredmeny_a_bajtarsiassagot_a_Fidesz_vezetoibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75acea20-d4a0-4d7e-b5b8-4f31eb6584fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kiolte_a_valasztasi_eredmeny_a_bajtarsiassagot_a_Fidesz_vezetoibol","timestamp":"2019. október. 15. 12:09","title":"Kiölte a választási eredmény a bajtársiasságot a Fidesz vezetőiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","shortLead":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","id":"20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09467a0-a64a-4a0c-b484-28ec3a5ade89","keywords":null,"link":"/elet/20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","timestamp":"2019. október. 16. 11:38","title":"#Godislove kampánnyal válaszolnak a Coca-Cola melegbarát üzenetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","shortLead":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","id":"20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c86ef20-0025-479c-bf77-f86aa813b284","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","timestamp":"2019. október. 14. 17:41","title":"Kim Dzsong Il kedvenc rendezőjének filmjét is bemutatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","shortLead":"Mindkét holttestet elrejtette a gyilkosság után.","id":"20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18243bc9-41d9-40aa-b78d-d2d087f3ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Ket_ujszulott_gyermeket_is_megfojtotta_egy_sarkereszturi_no","timestamp":"2019. október. 15. 10:44","title":"Két újszülött gyermekét is megfojtotta egy sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után szólalt meg, hogy az évszázad tájfunja idején két hajléktalant nem engedtek be az egyik tokiói iskolába. Japánban nem mindenki ért egyet a kormányfővel.","shortLead":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után...","id":"20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c15ea28-b209-46be-bafc-2f7709f64d4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","timestamp":"2019. október. 15. 13:59","title":"A tájfun idején a hajléktalanokat nem engedték be a tokiói óvóhelyekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","id":"20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6000874a-ece7-4df2-93dc-f8289bc676e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","timestamp":"2019. október. 14. 13:03","title":"Legalább 3300 éves sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","shortLead":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","id":"20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c19363-4eaa-4234-9b77-4d75f303fd98","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]