[{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","shortLead":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","id":"20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de4e411-5504-44ba-b7ce-0388a2899b87","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","timestamp":"2019. október. 16. 13:09","title":"Mészáros és Tiborcz milliárdokat kérnek a befektetőiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceceb24-1258-429c-a51f-b0643d5093b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 járat késett a drónok miatt, nyolc gépet már a reptér megközelítése közben kellett átirányítani.","shortLead":"21 járat késett a drónok miatt, nyolc gépet már a reptér megközelítése közben kellett átirányítani.","id":"20191016_Budapest_Airport_HungaroControl_repuloter_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ceceb24-1258-429c-a51f-b0643d5093b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1206b459-e384-44f1-88b1-e042068feebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Budapest_Airport_HungaroControl_repuloter_dron","timestamp":"2019. október. 16. 16:57","title":"Megszólalt a Budapest Airport és a HungaroControl a repülőtér lezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal szórják tele a készüléket. Kifejezetten trükkös programokról van szó.","shortLead":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal...","id":"20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43828571-c4da-4b09-b155-443fb936454b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","timestamp":"2019. október. 16. 08:03","title":"Nagy gond van ezzel a 15 alkalmazással, azonnal törölje, ha valamelyik fent van a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","shortLead":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","id":"20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aed6e79-c81f-4e9d-924e-5bb95ce4f385","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","timestamp":"2019. október. 16. 16:05","title":"Matolcsy unokatestvérének sikerült megszabadulni bedőlt bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken keresztül bepillantást nyerhetünk az egykori légi harcokba és a repülésben gazdag mindennapjaikba. Az első részben megtudjuk, hogyan lett pilóta a két férfiból. ","shortLead":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken...","id":"201901015_Veteranfilm_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce46c8-ea8f-483a-928f-ad05041646a9","keywords":null,"link":"/360/201901015_Veteranfilm_elso_resz","timestamp":"2019. október. 15. 19:00","title":"Doku360: \"A vadászpilóta a levegő bohóca, és én tudtam, hogy az leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet készített. A Veteránfilm az utolsó két itthon élő II. világháborús magyar vadászpilótáról szól, de korántsem csak egy történelmi film. Első részét ma este láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet...","id":"20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d956d-8098-4760-b879-7ab79679953d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","timestamp":"2019. október. 15. 06:55","title":"Felszálltam egy villamosra, aztán szembejött egy sztori, ami évekre rabul ejtett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is európai módon, sportszerűen távoznak a volt fideszes településvezetők a Facebookon. \r

