Andy Vajna örököse maga mellé vette férje volt üzlettársát, akinek egyedüli aláírási joga van az AV Perfect Kft.-ben.

Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie a megoldásra.

A cégek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megfelelő embereket találjanak a munkához, de gyakran figyelmen kívül hagyják az alkalmazottak sikerének két fontos elemét: az együttműködést és a kommunikációt.

Azzal fenyegette áldozatát, hogy bántani fogja, ha nem ad neki pénzt. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó szerv, és ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.","shortLead":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó...","id":"20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00597ec5-c2e5-488e-8b28-4971b9b2a24d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","timestamp":"2019. október. 16. 20:14","title":"Hivatalos: Laura Codruta Kövesi lesz az Európai Ügyészség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"Suhajda Gábor","category":"tudomany","description":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent. A témával foglalkozó pszichológusok szerint az értesítések nagyon komoly stresszforrást jelentenek a mai ember számára. Ön hány értesítést kap a telefonjára egy nap? Gondolkodott már azon, hogy abból vajon mennyi igazán érdemes az azonnali figyelmére?","shortLead":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában...","id":"20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d45fe9-4bb1-41bf-977f-336e6562aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","timestamp":"2019. október. 15. 19:03","title":"Önnek egy rakás új értesítése érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni az augusztusi, észak-oroszországi nukleáris baleset helyszínének a közelébe.","shortLead":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni...","id":"20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e717d6c8-5d55-48a5-a0c0-3dce15742327","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. október. 17. 11:59","title":"Nem engedték az amerikaiakat az oroszországi nukleáris baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]