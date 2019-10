Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"590b6cab-a816-4a6a-8bae-5f9aa7d9d6bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi expedíció egyik fontos kérdése, hogyan maradhatnak majd életben az űrhajósok a vörös bolygón. Úgy tűnik, holland kutatóknak sikerült választ találni erre.","shortLead":"A marsi expedíció egyik fontos kérdése, hogyan maradhatnak majd életben az űrhajósok a vörös bolygón. Úgy tűnik...","id":"20191016_mars_kutatas_expedicio_novenytermesztes_paradicsom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590b6cab-a816-4a6a-8bae-5f9aa7d9d6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48866d84-53a5-4b51-a3c8-ff44480f8e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mars_kutatas_expedicio_novenytermesztes_paradicsom","timestamp":"2019. október. 16. 12:04","title":"Elképzelhető, hogy a paradicsom és a retek is megterem a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","shortLead":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","id":"20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6113cbfc-a5b9-498e-8e77-1f20932e4ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","timestamp":"2019. október. 17. 12:14","title":"Két balatoni üdülőjétől is megszabadulna a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","shortLead":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","id":"20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becd901f-41e1-433a-8318-d1fcdb237d84","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. október. 15. 22:00","title":"Karácsony: November elején alakulhat meg a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","shortLead":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","id":"20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f046e4-a9b6-4859-97bb-01895ebdfdb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 16. 14:43","title":"Nem volt hátsó féktárcsája a kamionnak, amit megállítottak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"Suhajda Gábor","category":"tudomany","description":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában átlagosan 3 értesítést jelent. A témával foglalkozó pszichológusok szerint az értesítések nagyon komoly stresszforrást jelentenek a mai ember számára. Ön hány értesítést kap a telefonjára egy nap? Gondolkodott már azon, hogy abból vajon mennyi igazán érdemes az azonnali figyelmére?","shortLead":"Naponta átlagosan 40-50 értesítés érkezik a telefonunkra. Nyolc órányi alvással számolva ez minden ébren töltött órában...","id":"20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d45fe9-4bb1-41bf-977f-336e6562aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_telefonos_ertesitesek_ux_felhasznaloi_aktivitas_fuggoseg","timestamp":"2019. október. 15. 19:03","title":"Önnek egy rakás új értesítése érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka első tisztán elektromos hajtásláncú modellje mintegy 400 kilométeres hatótávval rendelkezik. ","shortLead":"A svéd márka első tisztán elektromos hajtásláncú modellje mintegy 400 kilométeres hatótávval rendelkezik. ","id":"20191017_itt_a_volvo_elso_villanyautoja_egy_408_loeros_kompakt_divatterepjaro_xc40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddec16b-fbf9-4d29-b85c-63532d617ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_itt_a_volvo_elso_villanyautoja_egy_408_loeros_kompakt_divatterepjaro_xc40","timestamp":"2019. október. 17. 09:21","title":"Itt a Volvo első villanyautója, egy 408 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész láthatóan élvezi a budapesti tartózkodást, egyre több helyen tűnik fel. ","shortLead":"A színész láthatóan élvezi a budapesti tartózkodást, egyre több helyen tűnik fel. ","id":"20191017_A_Raday_utcaba_jar_gyurni_Luke_Evans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0801-66d9-4b40-8090-a1e44c482faf","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_Raday_utcaba_jar_gyurni_Luke_Evans","timestamp":"2019. október. 17. 08:35","title":"A Ráday utcába jár gyúrni Luke Evans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]