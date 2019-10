Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát) csoportosított át tartalékból és uniós gazdaságfejlesztési programoktól, de a Magyar Közlönyben megjelent táblázatból nem mindenütt derül ki, pontosan mire.","shortLead":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát...","id":"20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de67f70-ef5b-45ec-8d90-064280219755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","timestamp":"2019. október. 17. 10:38","title":"Újabb tízmilliárdokat csoportosít át a kormány – jut focira, kézilabdára és Hungarikum Hotelre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította a kormányt, hogy teremtse meg a fiatalok online jelenlétének megfigyeléséhez szükséges feltételeket, s tegyen lépéseket a fiatalok erkölcsi és lelki nevelését segítő tartalmak előállítása érdekében.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította a kormányt, hogy teremtse meg a fiatalok online jelenlétének megfigyeléséhez...","id":"20191017_Putyin_elrendelte_a_fiatalok_onlinejelenletenek_az_ellenorzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84387ebf-29cd-43c8-a598-2db73b854b46","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Putyin_elrendelte_a_fiatalok_onlinejelenletenek_az_ellenorzeset","timestamp":"2019. október. 17. 11:41","title":"Putyin elrendelte a fiatalok online jelenlétének az ellenőrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt tudatta volna velünk és – annak rendje és módja szerint – megfizetné az azután járó szerzői jogdíjat, akkor van egy biztos megoldás arra, hogy gyorsan bizonyíthassuk az igazunkat. ","shortLead":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt...","id":"mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3989bd7d-be59-4856-bce2-93a58f86408c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","timestamp":"2019. október. 17. 07:30","title":"Úgy járt, mint Eminem? Akkor ezt érdemes tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dunántúli Napló munkatársa, Bátonyi Donát más szerző művét adta el sajátjaként, nem volt jó ötlet. A Mediaworks azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát.","shortLead":"A Dunántúli Napló munkatársa, Bátonyi Donát más szerző művét adta el sajátjaként, nem volt jó ötlet. A Mediaworks...","id":"20191017_dunantuli_naplo_mediaworks_kormanymedia_plagium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58662fb-1eca-4150-8ce6-29f97bc05671","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_dunantuli_naplo_mediaworks_kormanymedia_plagium","timestamp":"2019. október. 17. 15:42","title":"Kirúgták a kormánymédia plagizáló újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94bc1a7-de8b-4f29-ac3a-453bd6911566","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Culiacánban az állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy keressenek menedéket.","shortLead":"Culiacánban az állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy keressenek menedéket.","id":"20191018_Sulyos_bandahaboru_tort_ki_egy_mexikoi_nagyvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94bc1a7-de8b-4f29-ac3a-453bd6911566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963a641-17b0-4dfe-88e3-71696e0a5af4","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Sulyos_bandahaboru_tort_ki_egy_mexikoi_nagyvarosban","timestamp":"2019. október. 18. 06:40","title":"Súlyos bandaháború tört ki egy mexikói nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például a csoportokba.","shortLead":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például...","id":"20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f13449e-46d9-42a3-bddf-aeb088bac870","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","timestamp":"2019. október. 18. 14:03","title":"Újabb helyen bukkannak majd fel reklámok a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6def64a4-b73b-4283-897d-a356e7368470","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mamák állítólag extázisba estek, amikor a menyasszony felvezette, mit szeretne a nagy napon. ","shortLead":"A mamák állítólag extázisba estek, amikor a menyasszony felvezette, mit szeretne a nagy napon. ","id":"20191018_Nagymamak_eskuvo_felkeres_menyasszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6def64a4-b73b-4283-897d-a356e7368470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403b755-1ec3-4817-b666-b6c0af8c17d6","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Nagymamak_eskuvo_felkeres_menyasszony","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Nagymamákból lettek koszorúslányok egy amerikai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus helyzetbe Magyarországon, miután egyre nehezebb körülmények között dolgoznak az ortopédcipő-készítők, akik nemcsak az egyre több ellátásra szorulót nem fogják tudni ellátni, de a legtöbbjük már a következő pár hónapot sem tudja finanszírozni.","shortLead":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus...","id":"20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29664642-6a87-493d-9656-4f3b3084ea8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","timestamp":"2019. október. 18. 12:01","title":"Kritikus helyzetbe került az ortopédcipő-készítés Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]