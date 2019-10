Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","shortLead":"Az Apeninn Vagyonkezelő Nyrt. kötvényeket bocsátana ki, ehhez kérne felhatalmazást.","id":"20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de4e411-5504-44ba-b7ce-0388a2899b87","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszaros_es_Tiborcz_milliardokat_kernek_a_befektetoiktol","timestamp":"2019. október. 16. 13:09","title":"Mészáros és Tiborcz milliárdokat kérnek a befektetőiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12afc43b-0085-455b-ad9f-2ce2967573b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar érintett droggal kereskedett, Svédország csak egy bolti tolvajt keres.","shortLead":"A magyar érintett droggal kereskedett, Svédország csak egy bolti tolvajt keres.","id":"20191018_Noi_bunozokre_vadaszik_az_Europol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12afc43b-0085-455b-ad9f-2ce2967573b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae513657-b333-4c99-b7d6-1072627b3b2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Noi_bunozokre_vadaszik_az_Europol","timestamp":"2019. október. 18. 10:54","title":"Női bűnözőkre vadászik az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real Madrid-csúcsrangadót a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real...","id":"20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f688a-26e7-4147-a43b-11f6cdfa2e71","keywords":null,"link":"/sport/20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"El kell tolni az El Clásicót a katalóniai helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3917a439-87c2-408a-8b22-59c36f582aa3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lehetséges, hogy nem önszántukból élt tíz évig egy pincében egy család a világ végét várva.","shortLead":"Lehetséges, hogy nem önszántukból élt tíz évig egy pincében egy család a világ végét várva.","id":"20191016_Orizetbe_vette_a_rendorseg_az_osztrak_Jozsefet_a_vilagtol_elzartan_elt_holland_csalad_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3917a439-87c2-408a-8b22-59c36f582aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb9a5f-294c-4226-80e8-9214fe425961","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Orizetbe_vette_a_rendorseg_az_osztrak_Jozsefet_a_vilagtol_elzartan_elt_holland_csalad_miatt","timestamp":"2019. október. 16. 17:59","title":"Őrizetbe vette a rendőrség \"az osztrák Józsefet\" a világtól elzártan élt holland család miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea804da1-0cbe-4290-8870-12fc2420067b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek forgalomkorlátozások Budán, az Alagút térségében.","shortLead":"A 12. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek...","id":"20191018_Utlezarasok_es_elterelesek_jonnek_a_fovarosban_a_Nemzeti_vagta_es_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea804da1-0cbe-4290-8870-12fc2420067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf68d9-337c-4240-a316-e8dd4943e4c7","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Utlezarasok_es_elterelesek_jonnek_a_fovarosban_a_Nemzeti_vagta_es_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. október. 18. 05:19","title":"Útlezárások és elterelések jönnek a fővárosban a Nemzeti vágta és egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera Krisztina a novemberben induló 16. Verzió - Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál beharangozó videójában. Ő és Mautner Zsófi gasztroblogger három remek filmet ajánlanak, amiket nem érdemes majd kihagynunk. ","shortLead":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera...","id":"20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa0af0c-a2d0-4dd2-971e-f3875a568651","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Bombera Krisztina: Egészségesebb országokban következménye van az oknyomozó munkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]