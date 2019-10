Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3125d222-3e5d-4696-a198-b98df35f89a5","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A dolgozók közel 30 százaléka mondja azt, hogy a hétfő a legproduktívabb nap a héten. Ha nem tartozol közéjük, ezek a tippek segíthetnek.","shortLead":"A dolgozók közel 30 százaléka mondja azt, hogy a hétfő a legproduktívabb nap a héten. Ha nem tartozol közéjük, ezek...","id":"20191016_Hogy_lehet_a_hetfo_produktivabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3125d222-3e5d-4696-a198-b98df35f89a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f73953b-c3f4-466d-845b-9aefd33a7e23","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191016_Hogy_lehet_a_hetfo_produktivabb","timestamp":"2019. október. 16. 15:48","title":"Hogy lehet a hétfő produktívabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László ismertette az MSZP-s politikus utolsó felszólalását. Lehet, hogy egy Shakira-idézet buktatta meg a volt pártelnököt?","shortLead":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László...","id":"20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0659f30-4e30-4402-9a8d-38557a4a99d6","keywords":null,"link":"/360/20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","timestamp":"2019. október. 17. 19:00","title":"Itt sincs chorizóból a kerítés - elcsíptük Tóbiás József utolsó parlamenti beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó az összehajtható telefont. Hamarosan érkezik a Huawei Mate X.","shortLead":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó...","id":"20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9002f36-10a4-411d-af1d-c1e8d867e524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","timestamp":"2019. október. 16. 17:03","title":"Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53d7116-0aad-4ecc-876d-7a5cb554b8f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cameron, a TransferWise termékmenedzsere nem hord igazolványt a tárcájában, így a becsületes megtalálónak egy új módszerhez kellett folyamodnia, hogy vissza tudja adni.","shortLead":"Tim Cameron, a TransferWise termékmenedzsere nem hord igazolványt a tárcájában, így a becsületes megtalálónak egy új...","id":"20191017_tim_cameron_transferwise_penztarca_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53d7116-0aad-4ecc-876d-7a5cb554b8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f16f5fc-34e0-4616-a18f-7209c661111e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_tim_cameron_transferwise_penztarca_atutalas","timestamp":"2019. október. 17. 08:33","title":"Elhagyta a pénztárcáját a TransferWise munkatársa, de még most is alig hiszi el, ami utána történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4bc00-b320-4de6-a770-0c605dc6ea86","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","timestamp":"2019. október. 16. 10:40","title":"Fontos szerepet kap Neil Patrick Harris a Mátrix 4. részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz. A pszichológus, nyelvész elmondja a véleményét a jelenlegi magyar oktatásai rendszerről, amiből szerinte nem csak a pénz hiányzik. ","shortLead":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz...","id":"20191016_Pleh_Csaba_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a15a589-a7e6-46e4-af30-d08b952c0c62","keywords":null,"link":"/360/20191016_Pleh_Csaba_interju","timestamp":"2019. október. 16. 07:00","title":"Az MTA csökkentené az iskolai óraterheket, a kormány nem is reagált javaslataikra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","shortLead":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","id":"20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9869b2-d46d-434c-a3c0-c9ce33f424dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 17. 17:25","title":"Megtámadták a ferencvárosi polgármester-választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]