Általános volt a káosz a bizottságoknál

- erre hivatkozva támadta meg mind a 10 egyéni választókerületi eredményt az I. kerületi Fidesz-KDNP, amely ugyanazt a szöveget nyújtotta be tízszer a Fővárosi Választási Bizottságnak (FVB). Azzal érveltek, nehezítette a szavazatszámláló bizottságok munkáját, hogy az önkormányzati és a nemzetiségi választást párhuzamosan bonyolították le,

a különböző színű és fajtájú szavazólapok, a lezárt, a nyitott, és a különböző színű borítékok szétválogatása, minősítése

okozott káoszt, állítólag kapkodva számolták a szavazatokat, senki sem ellenőrizte, hogy nem került-e érvényes szavazólap más jelölt szavazólapjai közé. Azért tudjuk, mire panaszkodott az I. kerületi Fidesz-KDNP, mert ezekről a beadványokról már döntött a Fővárosi Választási Bizottság és sorra elutasította mindet arra hivatkozva, hogy a fellebbezés nem alapos, semmi konkrétumot nem írtak ugyanis az egyéni választókerületről. Az FVB szerint

a csatolt bizonyítékok csak a polgármesterválasztás tekintetében tartalmaznak olyan állításokat, melyek alkalmasak lehetnek jogsértés megállapítására.

A polgármester-választással kapcsolatban 4 szavazókörből érkezett kifogás, mindenhol azt állítják, hogy a Nagy Gábor Tamásra leadott szavazatok V. Naszályi Márta szavazatai közé keveredtek, így téves volt az eredmény, de nem engedték az újraszámolást.

A polgármester-választás eredményét külön is megkifogásolták - erre utal az eddig ismert határozatok szövege, illetve V. Naszályi korábbi nyilatkozata, aki arról beszélt, Nagy Gábor Tamás szólt neki, hogy megtámadja az eredményt -, azonban erről még nincs döntés.

Ez azért fordulhatott elő, mert azt nem 14-én, csak két nappal később, 16-án adták be - tudta meg a hvg.hu Magyar György ügyvédtől, az FVB ellenzéki delegáltjától.

Így közgyűlés sincs

A helyzet V. Naszályi Márta számára sem volt egyértelmű: ma délelőtt úgy hitte, minden kifogás egyszerre érkezett be, így róla is döntöttek már, ám ez nem így van. A napoknak a határidők miatt jelentősége: a panaszról a benyújtása után 3 - ha a szavazatokat újra kell számolni 6 - napon belül kell döntenie a választási bizottságnak, amit még meg lehet támadni a bíróságon is, ami újabb 9 napot jelent.

Ez azzal jár, hogy ennyivel később lép hivatalba az új polgármester, és ennyivel később alakul meg a Fővárosi Közgyűlés is (amit az összes határozat jogerőre emelkedése után 15 napon belül kell összehívni).

Nagy Gábor Tamás az érvénytelen szavazatok száma miatt kérhet újraszámolást, hiszen 121 szavazattal nyert V. Naszályi, miközben az érvénytelen szavazatok száma 241 volt.

Az I. kerülethez hasonlóan a IV., a VIII. és a IX. kerületben sincs végeredmény polgármesteri szinten, azokról is hétfőn dönt majd a Fővárosi Választási Bizottság. A IV. kerületi megválasztott polgármester, Déri Tibor a hvg.hu-nak azt mondta, két egyéni választókerületben, a 6-osban és a 9-esben támadták meg az eredményt, ahol szoros versenyben, de ellenzéki győzelem született, illetve így tettek a polgármester-választás eredményével is – ahol viszont nem volt szoros az eredmény. Szerinte

ez szimpla időhúzás.

Odamegy a hivatalba hétfőn reggel 8-ra, és kérte a jegyzőt,

tegyen óvintézkedéseket, hogy illetéktelenek, akiknek már nincs mandátumuk, ne mehessenek be a polgármesteri hivatalba.

Időhúzásra játszik a Fidesz?

Beszéltünk a VIII. kerületi győztes Pikó András csapatával is, ők azt mondták, minden eredményt megtámadtak a kerületben, azonban miután a beadványokat nem látták, nem tudják, mire hivatkozva, de ők is azt valószínűsítik, a Fidesz időhúzásra játszik. A képviselőtestületben is ellenzéki többség van, Pikó András 269 pedig szavazattal győzte le Sára Botondot. Érvénytelen szavazatból több van (362), azonban Pikó szerint nem fordulhat az eredmény.

Facebook oldalán azt írta, „a legtöbb helyen az érvénytelen szavazatok száma kisebb, mint ahány szavazattal győztünk, tehát, ha mindet a Fidesznek ítélnék, akkor sem fordulhatna meg az eredmény. Ott pedig, ahol az érvénytelen szavazatok száma több mint a győztes és a vesztes közötti szavazatok különbsége - mint esetemben -, csak abban az esetben fordulhat meg az eredmény, ha feltételezzük, hogy a választási bizottságokban, melyekben a többséget önkormányzati dolgozók meg a két fideszes adták, szisztematikusan az ellenfelem, az akkor még regnáló fideszes polgármester kárára tévedtek volna a szavazat érvényességét illetően. Ennek valószínűsége nulla.”

A IX. kerületi győztes Baranyi Krisztina eredményét 10 perccel a határidő lejárta előtt támadta meg a Munkáspárt jelöltje, mint érintett. Fléger Tamás 81 szavazatot kapott összesen, míg Baranyi 12 ezret.

A beadványban volt egy elég nagy ellentmondás: míg a fő részben a nem megfelelően lezárt urnákra hivatkoztak, addig az indoklásban már a láncszavazás szerepelt kifogásként. Ez az az eset, ami miatt Baranyiék feljelentést tettek, illetve ők is megtámadták annak a körzetnek az eredményét a Fővárosi Választási Bizottságban.

A Fidesz támadta meg az egyik egyéni választókerületi eredményt a X. kerületben, ott az ellenzéki közgyűlési többség a tét. A II. kerületben az ellenzék élt ugyanezzel, Őrsi Gergely polgármester a hvg.hu-nak azt mondta, a körzetben 53 szavazattal nyert a fideszes jelölt, ennek többszöröse volt az érvénytelen szavazat.

Csepelen is igazi purpárlé van

Az ellenzék új szavazást akar Csepelen, mert véleményük szerint nem volt tisztességes a választás. Bangóné Borbély Ildikó kerületi MSZP elnök arról beszélt, ott volt a legtöbb érvénytelen szavazat (1620), volt olyan szavazókör, ahol elhunyt személy szerepelt a névjegyzékben, és olyanhoz is vittek mozgóurnát, aki azt nem kérte írásban, de Bangóné a választás napján a hvg.hu-nak azt is mondta, az egyik idősek otthonában is történhettek szabálytalanságok. A fideszes polgármester, Borbély Lénárd itt jóval több szavazatot kapott, mint amennyi érvénytelen volt, így az semmiképpen sem fordíthatja meg a választás eredményét.

A Fidesz választókerületi elnöke, Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangónét:

Bangóné, a hivatásos patkányozó nem bírja elviselni a csepeli választók döntését, Borbély Lénárd és a Fidesz győzelmét. Most a baloldali többségű Fővárosi Választási Bizottságot akarja felhasználni a csepeli választási eredmény meghamisítására. Ez a demokrácia teljes lábbal tiprása.



Mindenfélét összehazudozik, alaptalanul vádaskodik, a tőle megszokott módon üvöltözik. Úgy viselkedik, mint aki a hatalomvágytól vezérelve megőrült. Üldözési mániában szenved. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat épülete előtt a választás megismétléséért gyűjt aláírást. A tértől csak pár lépés az ideggyógyászati rendelés. Javaslom, sürgősen forduljon orvoshoz!

A többiek már polgármesterek

A négy megtámadott eredmény után végighívtuk a frissen megválasztott ellenzéki polgármestereket, hogy az ő eredményeiket is megtámadták-e.

Erzsébetvárosban nincs probléma, ott Niedermüller Péter, az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a polgármester-választást. A Demokratikus Koalíció politikusát éppen akkor értük utol, amikor kijött a VII. kerületi polgármesteri hivatalból, ahol a jegyzővel egyeztetett az átadás-átvételről. Niedermüller úgy tudja, a kerületében sehol nem támadták meg a választási eredményt, a tervek szerint jövő kedden fel is veheti megbízólevelét, bár a választási iroda honlapja szerint győzelme még nem jogerős, Niedermüller Péter szerint ez tévedés, felhívta a helyi választási bizottságot, ahol megerősítették neki, hogy nem érkezett panasz az eredménnyel szemben.

Jogerőre emelkedett a választás eredménye Óbudán is, pedig itt szoros volt a verseny: Kiss László közös ellenzéki jelölt 457 szavazattal kapott többet Bús Balázs leköszönő fideszes polgármesternél. Az aljegyző tájékoztatása szerint sem a polgármester, sem pedig a 16 egyéni választókerület jelöltjeinek eredményét nem támadták meg, így a III. kerületben minden gond nélkül elkezdődhet a munka. A hat kompenzációs jelölt ügyében péntek délután négykor ül össze a Helyi Választási Bizottság, de információink szerint az ő eredményüket sem akarják megtámadni sem az ellenzéki, sem pedig a kormánypártok.

A jelek szerint Terézvárost is elengedte a Fidesz-KDNP, Soproni Tamás megválasztott polgármester a hvg.hu-nak még csütörtök este azt mondta, nem tud arról, hogy megtámadták volna a hatodik kerületi eredményeket. A Momentum politikusa az átadás-átvétel után rögtön egy állománygyűlést tervez a hivatali dolgozónak, mert szeretné eloszlatni a pletykákat és mindenkit megnyugtatni a folytonosságról.

Hatalmas fölénnyel nyert a XV. kerületben Németh Angéla korábbi polgármester: a Demokratikus Koalíció politikusa mellett 14 ellenzéki képviselő lesz még a testületben, 5 fideszes, 1 pedig kutyapárti. Egyéniben itt csak ellenzéki győzelem született, és információink szerint nem is próbálkoztak azzal, hogy megtámadják az eredményt. Úgy tudjuk, hogy még a hét elején egyetlen választókerület egyetlen szavazókörben emelt valaki kifogást, de azt helyben és a fővárosban is elutasították.

László Imrének, Újbuda megválasztott polgármesterének sincs miért aggódnia, a kerületben sem a polgármesteri, sem pedig az egyéni választókerületek képviselőinek eredményét nem támadták meg. Az ellenzék közös jelöltje nagy arányban, a szavazatok 50,52 százalékával győzte le a XI. kerületet addig vezető Hoffmann Tamást.

Minden jogerőre emelkedett Zuglóban is - mondta el érdeklődésünkre Horváth Csaba megválasztott polgármester. A szocialista politikus szerint a XIV. kerületben sem a polgármesteri, sem pedig az egyéni választókerületi eredményeket nem támadták meg, ezért ott már hétfőn meglesz a mandátum-visszaigazolás.

A lét határozza meg a tudatot

László Róbert, a Political Capital választási elemzője szerint a fellebbezés valószínűleg csak időhúzásra jó.

A Fidesznek sok kerület elvesztése fáj, ilyen az I., a VIII. és IX., ezzel időt nyerhetnek, hogy az új polgármesterek ne férjenek hozzá a dokumentumokhoz.

Nem tartja valószínűnek, hogy az eredmény bárhol megfordulna. Azt mondja, minden választáson vannak vitatott esetek, például hogy mit kezdjenek az olyan szavazólappal, ahol a választó az egyik jelölt neve mellé nem x-et húzott, hanem a karikába rajzolt valamit.

Az mindenesetre látszik, hogy a lét határozza meg a tudatot,