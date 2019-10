Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike Pence alelnök vezette amerikai küldöttségnek az északkelet-szíriai török beavatkozással kapcsolatos tárgyalása Ankarában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Törökország elleni szankciókkal fenyegetett arra az esetre, ha nem lesz sikeres a Mike...","id":"20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4c7f0-bc71-4616-941f-657c6c3e6be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073f238-246f-4054-a4db-8c1f85be4c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Trump_szankciokkal_fenyegetett_ha_nem_lesz_sikeres_az_amerikai_alelnok_ankarai_targyalasa","timestamp":"2019. október. 16. 21:56","title":"Trump szankciókkal fenyegetett, ha nem lesz sikeres az amerikai alelnök ankarai tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","shortLead":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","id":"20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4834eaa0-b9bd-48c0-b5e6-700a437630bd","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","timestamp":"2019. október. 18. 09:39","title":"Tóth Gabi titokban ment férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben, frissen érjen el az európai asztalokra, ugyanis az áruk utaztatása 2-3 hónapot vett volna igénybe. Ma azonban az se lehetetlen, hogy egy aznap reggel, egy távoli országban feladott áru estére több ezer kilométerrel arrébb mozogjon. Hogy hogyan? Cikkünkből ez is kiderül.","shortLead":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben...","id":"20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa06611-9b90-4e1a-a54c-3487f70004c5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","timestamp":"2019. október. 18. 07:30","title":"Friss túró rudit enne Londonban? Ennek mára már semmi akadálya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8117719b-fda7-465d-bfb5-56ff3d83daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4bc00-b320-4de6-a770-0c605dc6ea86","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Fontos_szerepet_kap_Neil_Patrick_Harris_a_Matrix_4_reszeben","timestamp":"2019. október. 16. 10:40","title":"Fontos szerepet kap Neil Patrick Harris a Mátrix 4. részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt rendőr sérült meg. A Németországban is jelentős kisebbségnek számító nemzeti csoportok viszonya azután romlott meg látványosan, hogy a török hadsereg átfogó támadást indított az észak-szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Németországban minden nap összecsapnak a törökök és a kurdok, a szerda esti összetűzésben kilenc ember, köztük öt...","id":"20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdbe4c4-0d3a-4ff3-9bb9-829600c7af0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fdfc42-ea91-41cc-aeec-51c03f5da452","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nemetorszagban_is_dul_mar_a_torokkurd_haboru","timestamp":"2019. október. 17. 17:32","title":"Németországban is dúl már a török-kurd háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést tehessen fel a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést...","id":"20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91470d8b-3619-4290-ab30-17fc3d323a63","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. október. 17. 14:57","title":"A CEU-tól Orbán Ráhel pelenkájáig: Így nyírja tovább a független sajtó lehetőségeit Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedc99ea-0501-4802-b193-78c8b65a3ae4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jaylen Brown nem fogadta el a csapat hosszabbítási ajánlatát.","shortLead":"Jaylen Brown nem fogadta el a csapat hosszabbítási ajánlatát.","id":"20191017_boston_celtics_nba_jaylen_brown_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedc99ea-0501-4802-b193-78c8b65a3ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115c8e5-9396-48f0-bf8e-592e37d6c828","keywords":null,"link":"/sport/20191017_boston_celtics_nba_jaylen_brown_szerzodes","timestamp":"2019. október. 17. 10:41","title":"Nyolcvanmillió dolláros szerződésre mondott nemet a Boston kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]