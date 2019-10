Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát méltatták Belgrádban, a város náci megszállás alatt álóli felszabadításának 75. évfordulóján.

","shortLead":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát...","id":"20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ce6-f8ff-4379-85d7-e2eb5a677659","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","timestamp":"2019. október. 19. 20:34","title":"Oroszország és Szerbia szerelmet vallottak egymásnak Belgrád felszabadításának 75. évfordulója alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom után, így nemcsak a hazai tech-ipar egyik vezérévé vált, de segíthet is a magyar cégeknek átlendülni a digitalizáció nehézségein. Interjúnkból többek közt kiderül, miben hasonlít a felhőben tárolt adat a csapvízhez, és miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától. \r

","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom...","id":"20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d54a7f-a1f2-4b8f-ac72-228de1b7ecc9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Christopher Mattheisen: A felhő öt éve kockázat volt, ma megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027813b1-8571-48f1-a30b-7c4c99346e28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar jövő tavasszal tér vissza. ","shortLead":"A zenekar jövő tavasszal tér vissza. ","id":"20191021_Megszuletett_Irie_Maffia_Sena_kisfia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027813b1-8571-48f1-a30b-7c4c99346e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8611f8ba-5354-4ac2-9063-6582d0d8bd92","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Megszuletett_Irie_Maffia_Sena_kisfia","timestamp":"2019. október. 21. 13:30","title":"Megszületett az Irie Maffia énekesnőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb demonstráció volt Budapesten a Törökország által megtámadott szíriai kurdok mellett.

","shortLead":"Kisebb demonstráció volt Budapesten a Törökország által megtámadott szíriai kurdok mellett.

","id":"20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76950467-2a41-4f8b-9d33-cb529ad32717","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 19. 19:30","title":"Karácsony Gergely kitette a kurd zászlót a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]